中国に進出している日系企業などでつくる中国日本商会は11日、ビジネスでの要望をまとめた白書を作成し、レアアースの輸出規制の影響が広がっているとして適切な運用を求めました。

中国日本商会が発表した白書は、中国に拠点がある8102社の日系企業へのアンケートに基づき、中国政府との対話を促進するため、企業が直面した課題とそれに対する要望がまとめられています。

今年の白書では、中国が日本人に対するビザ免除措置を今年末まで延長したことを評価しました。

一方で、去年11月の高市首相の台湾有事をめぐる発言以降、軍民両用品の輸出管理措置が始まり、民生用のレアアースにも影響が出ているとして、適切な運用を求めました。

また、日本産水産物の事実上の輸入停止措置の撤廃を求めたほか、日本人アーティストの音楽公演などで、審査に通常よりも時間がかかることや急きょ中止となる事例を挙げ、改善を要望しています。

中国でも高齢化が進む中、日本の強みでもある介護用品を中国で販売する際の規制緩和を求める内容も記載されています。

白書を発表した記者会見で、中国日本商会の本間哲朗会長は「国家間の政治・外交的な問題が、企業活動や若者の交流などの文化活動に影響を与えないことを希望する」と述べました。