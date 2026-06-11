元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。ボクシング引退後は、タレント、俳優としてマルチに活躍しお茶の間の人気者となった。「ガッツポーズ」の語源となったほか、「OK牧場」の名言も残した。「OK牧場」の由来について、ガッツさんは生前、本紙に思いを打ち明けていた。

ガッツさんは、1949年6月5日生まれ、栃木県出身。プロボクサーとして74年にメキシコのゴンザレスをKOで破り、WBC世界ライト級王座を獲得した。その後5度の防衛に成功し、日本ボクシング界を代表する世界王者として活躍。初防衛戦に勝利した際、両手を突き上げて喜ぶ姿がスポーツ紙で「ガッツポーズ」と表現され、現在では言葉として浸透している。

78年に現役を引退後は、俳優・タレントへ転身。NHK連続テレビ小説「おしん」などで存在感を発揮したほか、ユーモアあふれる語り口で「OK牧場」などのギャグを残した。

「OK牧場」の由来について、ガッツさんは、スポニチ本紙の連載「我が道」の中で「みんな『OK牧場の決闘』が由来と思われがちだけど、違うんだな」と指摘。「俺が製作・総指揮・脚本・監督・主演を務めたボクシング映画『カムバック』（90年）に俺のヒーロー、俳優ロバート・フラーに出演してもらったのがきっかけだよ」と明かした。

映画「カムバック」は、個人映画としては前代未聞の豪華さで、原案は安部譲二氏、シナリオは倉本聰氏、音楽は久石譲氏というそうそうたる面々が集った。キャストにはハリウッドスターも集結した。

ガッツさんのリクエストで出演したロバート・フラーが、クライマックスシーンで最高の演技を見せてくれたという。その時に、本来なら「カット！」「OK！」などと言うべきところを、ガッツさんは感極まって「OK牧場！」と叫んでいまったという。

なぜ「OK牧場」だったのかというと、「ロバート・フラーが『ララミー牧場』（米国のテレビドラマ）のジェスだったから」と説明。その後、ガッツさんは何かうれしいことがあるたびに「OK牧場」と叫んできたといい、その言葉がお茶の間に浸透した形となった。