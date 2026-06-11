2026年6月11日に放送されたABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』に、松竹芸能所属の芸人・代走みつくにさんがゲストとして登場した。

芸能生活30周年を迎えた代走さんが、自身の芸人人生における「なんのこっちゃねん！」な事件簿を披露。ますだおかだ増田との意外な過去の接点から、壮絶なネット炎上事件の真相まで、驚きのエピソードが次々と飛び出し、スタジオを大いに沸かせた。

©️ABCラジオ

「ますだおかだのラジオ番組で入籍届を出しに行ったってなんのこっちゃねん！」

番組では、代走さん自身が持ち込んだ企画「祝芸能生活30周年、代走みつくにと増田さんのなんのこっちゃねん！事件簿」が展開された。まず語られたのは、「ますだおかだのラジオ番組で入籍届を出しに行った」というエピソードだ。

2004年、当時放送されていたますだおかだのラジオ番組に出演した際、結婚を報告した代走さん。すると増田の提案で、入籍届を出す瞬間をリスナーと共有する企画が急遽決定した。

代走さんは「2004年3月21日の午前0時」という日時にこだわり、神戸の灘区役所へ。深夜にもかかわらず、告知を聞いたリスナーが8人も駆けつけたという。ラジオならではの温かい展開に、感動的な瞬間が訪れるかと思いきや、まさかの「保証人の書き忘れ」で婚姻届は受理されず。このオチにスタジオは爆笑に包まれた。

「偽ブログが大炎上ってなんのこっちゃねん！」壮絶なネット被害の真相

続いてのエピソードは、聞く者を震撼させた。「偽代走みつくにのブログが大炎上ってなんのこっちゃねん！」と題し、今で言う「なりすまし」によるネット炎上被害を告白した。

事件が起こったのは2007年頃。ボクシングの亀田vs内藤戦の直後、代走さんを名乗る偽のブログが出現。亀田選手を擁護する内容で炎上し、さらに2ちゃんねる（当時）で「代走みつくにの自作自演ではないか」と疑われ、誹謗中傷が家族にまで及んだという。

そして、この偽ブログのヘッダー画像に使われていたのが、なんとますだおかだのラジオ番組で撮影された、ますだおかだの2人と代走さんの3ショット写真だった。この事実は増田も初耳で、「知らんかった！」と驚愕。

事件は刑事事件にまで発展し、警察の捜査も行われたという。その際、担当刑事の一人が、かつて甲子園でビールの売り子をしていた頃の先輩だったという、またしても奇妙な縁があったことも明かされた。

単独ライブ開催決定！＆細かすぎるモノマネも披露

数々の「なんのこっちゃねん」なエピソードでスタジオを盛り上げた代走さん。番組の最後には、芸能生活30周年を記念した単独ライブの開催を発表した。



代走みつくに30周ねん記ねんのねんのねんシリーズ第２のねん！「シン・暴走ミツクニ劇場版2026改」

日時：7月25日（土）夜7時開演

場所：心斎橋角座

チケット：前売り2,500円 当日3,000円

6月11日よりFANYチケットにて発売開始



波瀾万丈ながらも、どこか愛されるキャラクターで30年を走り抜けてきた代走みつくにさん。彼の芸人人生が凝縮された単独ライブに、期待が高まる放送となった。

代走さんのトークの全編はradikoタイムフリーで配信中。