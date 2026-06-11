佐久間P、おもしろくて嫉妬した番組を明かす！「ゲスな『水曜どうでしょう』みたいな感じ」

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

6月8日（月）の放送では、ゲストとして登場したテレビプロデューサー・佐久間宣行が、「嫉妬した」というYouTubeのコンテンツを明かした。

【映像】ヒットメーカー佐久間Pを嫉妬させた番組は…

今回、番組前半ではMEGUMIが見取り図・リリー＆さらば青春の光・東ブクロとともに恋愛トークを展開。そして後半では、佐久間とオリエンタルラジオ・藤森慎吾が登場し、仕事にまつわるさまざまなトークを繰り広げた。

そのなかでMEGUMIは、ヒットメーカーである佐久間に「この番組マジ悔しかったなって（嫉妬した番組）あります最近？」と質問。すると佐久間は、「うじとうえだ」というYouTubeチャンネルのタイトルを挙げた。

「うじとうえだ」は、元芸人のブチギレ氏原＆サカモトと、放送作家・上田によるチャンネルで、3人で世界中を旅する動画などをアップしているもの。佐久間はこのチャンネルが「今日本で一番見られているYouTubeのひとつ」だといい「感覚としては、ゲスな『水曜どうでしょう』みたいな感じ」と例えた。

そして佐久間は、「今の年齢だから『おもしろいな』で済むけど、同年代がやってたら多分悔しくてたまらなかったと思う」と続け、このコンテンツを高く評価していた。