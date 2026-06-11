コナミデジタルエンタテインメントは、「パワプロ」シリーズ最新作『パワフルプロ野球2026-2027』を6月11日に発売した。対応機種はNintendo SwitchおよびPlayStation 4。

【画像あり】既存のモードにも新要素を搭載 スクリーンショット・コラボ商品

本作は「サクセス」モード30周年記念作にあたり、サクセス30年分の懐かしいシナリオを行き来しながら育成する「パラレルオールスターズ」編と、「2026 World Baseball Classic™」を舞台とした「World Baseball Classic™」編に加え、定番・復刻も合わせた全9本のシナリオを収録している。

選手データには、プロ野球12球団の現役選手のほか、「2026 World Baseball Classic™」に出場した世界各国の代表選手も多数収録。「対戦」や「ホームランアタック」などのモードでも登場する。

「ペナント」「栄冠ナイン」「パワフェス」といった定番モードもパワーアップして搭載。「ペナント」では、チームの個性を強める「チーム特殊能力」が新たに追加されたほか、海外留学が「ウインターリーグ」としてリニューアルした。

「栄冠ナイン」では「3年モード」の追加やセーブファイルの拡張、「チームプレイ」「なりきりプレイ」といったプレースタイルの選択が可能になり、遊びやすさが向上している。

「パワフェス」では、パワフルテレビのアナウンサー、またはプロデューサーとして大会に臨む形式となる。

なお、6月5日に公開された「動画投稿ガイドライン」に同意することで、プレー動画の配信や投稿が可能となっている。

あわせて、「パワプロ・プロスピ」公式Xにて「パワプロ能力診断メーカー」キャンペーンが開始された。ポジションを選択し、いくつかの設問に回答することで、オリジナルの能力値画像がランダムで生成される。開催期間は6月11日から7月10日23:59まで。

また、「JOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）」とのコラボレーションも決定。第1弾としてパワプロくんイラストがプリントされた別注Tシャツが、6月中旬に同店各店およびオンラインストアにて販売される。価格は8,800円（税込）で、サイズはM／Lを展開する。

さらに、プロギアとの共同企画として、パワプロくんが大きくデザインされた「パワプロ×PRGRコラボキャディバッグ」が完全受注生産で発売される。サイズは9.5インチ、カラーはレッドで、価格は68,200円（税込）。受注期間は6月11日から7月27日までで、11月より順次発送される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）