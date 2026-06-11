『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムが、6月11日正午よりZOZOTOWN限定で受注販売されることが発表された。

【画像あり】キャラクターたちが着用している服を再現・グッズセットに

今回のコラボでは、イラストレーターの村カルキがオリジナル衣装で描き起こした、日向創・狛枝凪斗・左右田和一・七海千秋・罪木蜜柑・澪田唯吹のイラストを使用したアイテムを展開する。Tシャツやグッズセットに加え、同衣装をリアルクローズとして再現したカーディガンやフーディなどのファッションアイテムを含む、全11型がラインナップされる。なお、描き起こしイラスト内の衣装と実際の商品は、一部デザインが異なる部分があるという。

主なアイテムは、日向創モデルのカーディガン（16,720円）、狛枝凪斗モデルのアノラックパーカー（15,400円）、左右田和一モデルのクロップドフーディ（16,720円）、七海千秋モデルのスタッズラインショートスウェット（リボン付き／11,000円）、罪木蜜柑モデルのソックス（2,750円）、澪田唯吹モデルのポケットTシャツ（7,810円）。あわせて、6種展開のTシャツ（6,820円）とグッズセット（3,300円）も用意される（すべて税込）。

受注販売期間は6月11日正午から7月10日正午まで。商品の届けは11月中旬を予定している。受注販売期間終了後に再度販売される可能性もあるという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）