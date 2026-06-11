Pearl Abyss Corp.は、オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』の全世界累計販売本数が600万本を突破したことを発表した。

『紅の砂漠』は発売初日に200万本、発売から1か月に満たない時点で500万本を記録し、今回、発売から83日で600万本を達成した。新規IPとして継続的に販売を伸ばしており、グローバル市場で高い関心を集めている。

Pearl Abyssは公式SNSで「『紅の砂漠』の全世界累計販売本数が600万本を突破しました。ファイウェルを訪れ、それぞれの形でこの世界を体験してくださっているすべての灰色のたてがみの皆さまに、心より感謝申し上げます」とコメントし、プレイヤーへの感謝を伝えた。

既存フランチャイズ作品が強い存在感を持つグローバルコンソール市場において、新規IPとして記録した成果である点でも注目されている。米国の市場調査会社Circanaが2026年5月に発表した米国ビデオゲーム販売ランキングでは、『紅の砂漠』は2026年年間累計販売ランキング2位を記録した。

プレイヤー動向も安定した推移を見せている。米Forbesは、『紅の砂漠』について、発売後も高いユーザー維持率を示しており、一般的に販売本数の減速が早いオープンワールドのシングルプレイタイトルとは異なる推移を見せていると評価した。

Pearl Abyssは最近、『紅の砂漠』の第3四半期アップデート予定とDLC（ダウンロードコンテンツ）制作についても案内している。『黒い砂漠』のグローバル運営で培った経験をもとに、発売後も継続的なアップデートとパッチ対応を行い、コンテンツ改善や利便性向上を進めている。また、自社ゲームエンジン「BlackSpace Engine」を基盤に、作品全体の品質と没入感の向上にも引き続き取り組むという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）