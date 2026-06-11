１１日の東京株式市場で日経平均株価は寄り後すぐに１８００円超安まで下落した後、一転して急速にリバウンドしプラス圏に浮上。そこから再び弱含む場面もあったが持ち直し、結局プラス圏に顔を出して取引を終了した。



大引けの日経平均株価は前営業日比３８円００銭高の６万４２１７円２７銭と小反発。プライム市場の売買高概算は２４億１４８５万株、売買代金概算は１１兆２５６３億円。値上がり銘柄数は５３８、対して値下がり銘柄数は９８７、変わらずは３９銘柄だった。



きょうの東京市場は朝安後に切り返す底堅さをみせた。米国とイランの攻撃の応酬激化への警戒感から、朝方はリスク回避ムードが強まり大きく売り優勢の地合いに。前日の米国株市場で主要３指数やフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が揃って下落したことや、時間外取引でオラクル＜ORCL＞が決算発表後に急落したことも投資家心理の重荷となった。しかし、売り一巡後は買い戻しの動きが台頭。日本株は前日に大きく下落していただけに値ごろ感からの買いが流入したようだ。取引時間中に、米国がイランに対する新たな攻撃を終了したと伝わったことも追い風となった。もっとも、プライム市場の６割強の銘柄が下落し、市場センチメントには依然として弱さがみられる。主力銘柄の一角が買われる形で日経平均はかろうじてプラス圏で取引を終えたが、ＴＯＰＩＸはマイナス圏で着地した。売買代金は引き続き活況だった。



個別ではキオクシアホールディングス<285A.T>が大幅高。東京エレクトロン<8035.T>やイビデン<4062.T>、村田製作所<6981.T>や太陽誘電<6976.T>のほか、信越化学工業<4063.T>、京セラ<6971.T>、レゾナック・ホールディングス<4004.T>が値上がりした。ＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911.T>が急伸。味の素<2802.T>、楽天銀行<5838.T>が水準を切り上げた。ＮＴＴ<9432.T>、ＪＴ<2914.T>、パナソニック ホールディングス<6752.T>がしっかり。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>がストップ高となった。



半面、ソフトバンクグループ<9984.T>をはじめ、ＴＤＫ<6762.T>、アドバンテスト<6857.T>、住友電気工業<5802.T>、フジクラ<5803.T>が安い。ファーストリテイリング<9983.T>やトヨタ自動車<7203.T>、リクルートホールディングス<6098.T>、中外製薬<4519.T>も軟調。ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>がストップ安と急落した。



出所：MINKABU PRESS