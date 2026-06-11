WEリーグの高卒2年目DF柘植沙羽が第1子出産 所属するEL埼玉「競技復帰に向けて準備を進めてまいります」
WEリーグのちふれASエルフェン埼玉は11日、DF柘植沙羽(20)が4月に第1子を出産したことを発表した。
クラブは公式サイトで「母子ともに健康であり、現在は体調も安定しております」と報告。「今後につきましては、育児とコンディションの回復状況を見ながら、競技復帰に向けて準備を進めてまいります」と伝えている。
柘植は藤枝順心高時代に全日本高等学校女子サッカー選手権の3連覇に貢献。2025年にちふれASエルフェン埼玉へ加入し、同年3月にWEリーグデビューを果たした。2025-26シーズンはリーグ戦11試合に出場している。
クラブのリリースで「いつも熱い応援をしていただきありがとうございます。この度、4月に第一子を無事出産しました。母子共に健康で体調も安定しています。これからは、更にパワーアップした姿をファン・サポーターの皆様に届けられるよう日々努力し、育児と両立しながら頑張っていきます! こんな私を温かく受け入れてくださったクラブや、チームの選手の皆さんには本当に感謝しています。今後もエルフェンへの熱い応援よろしくお願いします」とコメントした。
クラブは公式サイトで「母子ともに健康であり、現在は体調も安定しております」と報告。「今後につきましては、育児とコンディションの回復状況を見ながら、競技復帰に向けて準備を進めてまいります」と伝えている。
柘植は藤枝順心高時代に全日本高等学校女子サッカー選手権の3連覇に貢献。2025年にちふれASエルフェン埼玉へ加入し、同年3月にWEリーグデビューを果たした。2025-26シーズンはリーグ戦11試合に出場している。
/#柘植沙羽 選手 第一子誕生のお知らせ— ちふれASエルフェン埼玉【公式】 (@elfen_official) June 11, 2026
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このたび、柘植沙羽選手に第一子が誕生しましたので、お知らせいたします。
柘植選手のコメントはこちらhttps://t.co/6umkxXUpPL#ちふれASエルフェン埼玉