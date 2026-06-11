【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(11日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73574.90 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71313.08 ボリンジャー:＋3σ(26週)
70788.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69026.73 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68546.02 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66504.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66303.96 ボリンジャー:＋1σ(25日)
65561.12 均衡表転換線(日足)
65316.10 6日移動平均線
64478.57 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64217.27 ★日経平均株価11日終値
64061.89 25日移動平均線
64039.37 均衡表基準線(日足)
62509.64 均衡表転換線(週足)
61819.83 ボリンジャー:-1σ(25日)
61695.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59930.41 13週移動平均線
59577.76 ボリンジャー:-2σ(25日)
58840.67 均衡表雲上限(日足)
58761.61 75日移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
57335.70 ボリンジャー:-3σ(25日)
56886.55 26週移動平均線
56825.03 均衡表雲下限(日足)
55382.24 ボリンジャー:-1σ(13週)
52782.70 200日移動平均線
52077.70 ボリンジャー:-1σ(26週)
50834.08 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47268.86 ボリンジャー:-2σ(26週)
46285.92 ボリンジャー:-3σ(13週)
42460.02 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 27.10(前日21.07)
ST.Slow(9日) 27.42(前日33.94)
ST.Fast(13週) 86.75(前日86.68)
ST.Slow(13週) 91.21(前日91.19)
［2026年6月11日］
株探ニュース
73574.90 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71313.08 ボリンジャー:＋3σ(26週)
70788.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69026.73 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68546.02 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66504.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66303.96 ボリンジャー:＋1σ(25日)
65561.12 均衡表転換線(日足)
65316.10 6日移動平均線
64478.57 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64217.27 ★日経平均株価11日終値
64061.89 25日移動平均線
64039.37 均衡表基準線(日足)
62509.64 均衡表転換線(週足)
61819.83 ボリンジャー:-1σ(25日)
61695.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59930.41 13週移動平均線
59577.76 ボリンジャー:-2σ(25日)
58840.67 均衡表雲上限(日足)
58761.61 75日移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
57335.70 ボリンジャー:-3σ(25日)
56886.55 26週移動平均線
56825.03 均衡表雲下限(日足)
55382.24 ボリンジャー:-1σ(13週)
52782.70 200日移動平均線
52077.70 ボリンジャー:-1σ(26週)
50834.08 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47268.86 ボリンジャー:-2σ(26週)
46285.92 ボリンジャー:-3σ(13週)
42460.02 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 27.10(前日21.07)
ST.Slow(9日) 27.42(前日33.94)
ST.Fast(13週) 86.75(前日86.68)
ST.Slow(13週) 91.21(前日91.19)
［2026年6月11日］
株探ニュース