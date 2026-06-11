　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73574.90　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
71313.08　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
70788.09　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
69026.73　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
68546.02　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
66504.23　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
66303.96　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
65561.12　　均衡表転換線(日足)
65316.10　　6日移動平均線
64478.57　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

64217.27　　★日経平均株価11日終値

64061.89　　25日移動平均線
64039.37　　均衡表基準線(日足)
62509.64　　均衡表転換線(週足)
61819.83　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61695.39　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
59930.41　　13週移動平均線
59577.76　　ボリンジャー:-2σ(25日)
58840.67　　均衡表雲上限(日足)
58761.61　　75日移動平均線
58715.14　　均衡表基準線(週足)
57335.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56886.55　　26週移動平均線
56825.03　　均衡表雲下限(日足)
55382.24　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52782.70　　200日移動平均線
52077.70　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50834.08　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84　　均衡表雲上限(週足)
47268.86　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46285.92　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42460.02　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　27.10(前日21.07)
ST.Slow(9日)　　27.42(前日33.94)

ST.Fast(13週)　 86.75(前日86.68)
ST.Slow(13週)　 91.21(前日91.19)

［2026年6月11日］

株探ニュース