　6月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2616銘柄。東証終値比で上昇は1198銘柄、下落は1325銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は720円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1873>　日本ハウス　　　　　345　　+50（ +16.9%）
2位 <9236>　ジャパンＭＡ　　　 1100　 +146（ +15.3%）
3位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　　800　 +103（ +14.8%）
4位 <288A>　ラクサス　　　　　　108　　+12（ +12.5%）
5位 <7131>　のむら産業　　　　 4000　 +410（ +11.4%）
6位 <2345>　ホドルワン　　　　212.8　+15.8（　+8.0%）
7位 <7477>　ムラキ　　　　　　 2033　 +144（　+7.6%）
8位 <6824>　新コスモス　　　　 4670　 +275（　+6.3%）
9位 <9692>　シーイーシー　　　 2100　 +120（　+6.1%）
10位 <392A>　ｉＳＱＴＯＰ　　　　290　+15.1（　+5.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <336A>　ダイナマップ　　　　685　 -114（ -14.3%）
2位 <3070>　ジェリビンズ　　　 71.9　 -9.1（ -11.2%）
3位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　　398　　-41（　-9.3%）
4位 <7624>　ＮａＩＴＯ　　　　120.3　-11.7（　-8.9%）
5位 <4194>　ビジョナル　　　　 7425　 -631（　-7.8%）
6位 <7095>　マクビープラ　　　 1085　　-78（　-6.7%）
7位 <9903>　カンセキ　　　　　 1185　　-84（　-6.6%）
8位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 30.1　 -1.9（　-5.9%）
9位 <3031>　ラクーンＨＤ　　　　600　　-34（　-5.4%）
10位 <7196>　Ｃａｓａ　　　　　　732　　-30（　-3.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7731>　ニコン　　　　　　 1997　+58.0（　+3.0%）
2位 <2801>　キッコマン　　　　 1620　+29.0（　+1.8%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　　16880　 +250（　+1.5%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　10400　 +150（　+1.5%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　64000　 +600（　+0.9%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　25399　 +224（　+0.9%）
7位 <4704>　トレンド　　　　 6187.5　+52.5（　+0.9%）
8位 <4062>　イビデン　　　　　18360　 +150（　+0.8%）
9位 <2802>　味の素　　　　　 5123.7　+39.7（　+0.8%）
10位 <7733>　オリンパス　　　 1753.3　+12.8（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6098>　リクルート　　　　11000　 -155（　-1.4%）
2位 <7211>　三菱自　　　　　　　323　 -2.0（　-0.6%）
3位 <6103>　オークマ　　　　 4001.5　-23.5（　-0.6%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　 4417.8　-25.2（　-0.6%）
5位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3350　-19.0（　-0.6%）
6位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2292.9　-12.6（　-0.5%）
7位 <4503>　アステラス　　　 2095.9　-11.1（　-0.5%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　 7694.4　-40.6（　-0.5%）
9位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1062.9　 -5.6（　-0.5%）
10位 <8804>　東建物　　　　　 3241.6　-16.4（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース