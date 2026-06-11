[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1198銘柄・下落1325銘柄（東証終値比）
6月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2616銘柄。東証終値比で上昇は1198銘柄、下落は1325銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は720円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1873> 日本ハウス 345 +50（ +16.9%）
2位 <9236> ジャパンＭＡ 1100 +146（ +15.3%）
3位 <350A> ＤＧ 800 +103（ +14.8%）
4位 <288A> ラクサス 108 +12（ +12.5%）
5位 <7131> のむら産業 4000 +410（ +11.4%）
6位 <2345> ホドルワン 212.8 +15.8（ +8.0%）
7位 <7477> ムラキ 2033 +144（ +7.6%）
8位 <6824> 新コスモス 4670 +275（ +6.3%）
9位 <9692> シーイーシー 2100 +120（ +6.1%）
10位 <392A> ｉＳＱＴＯＰ 290 +15.1（ +5.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <336A> ダイナマップ 685 -114（ -14.3%）
2位 <3070> ジェリビンズ 71.9 -9.1（ -11.2%）
3位 <7777> ３ＤＭ 398 -41（ -9.3%）
4位 <7624> ＮａＩＴＯ 120.3 -11.7（ -8.9%）
5位 <4194> ビジョナル 7425 -631（ -7.8%）
6位 <7095> マクビープラ 1085 -78（ -6.7%）
7位 <9903> カンセキ 1185 -84（ -6.6%）
8位 <3823> ＷＨＤＣ 30.1 -1.9（ -5.9%）
9位 <3031> ラクーンＨＤ 600 -34（ -5.4%）
10位 <7196> Ｃａｓａ 732 -30（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7731> ニコン 1997 +58.0（ +3.0%）
2位 <2801> キッコマン 1620 +29.0（ +1.8%）
3位 <6976> 太陽誘電 16880 +250（ +1.5%）
4位 <5802> 住友電 10400 +150（ +1.5%）
5位 <8035> 東エレク 64000 +600（ +0.9%）
6位 <6857> アドテスト 25399 +224（ +0.9%）
7位 <4704> トレンド 6187.5 +52.5（ +0.9%）
8位 <4062> イビデン 18360 +150（ +0.8%）
9位 <2802> 味の素 5123.7 +39.7（ +0.8%）
10位 <7733> オリンパス 1753.3 +12.8（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 11000 -155（ -1.4%）
2位 <7211> 三菱自 323 -2.0（ -0.6%）
3位 <6103> オークマ 4001.5 -23.5（ -0.6%）
4位 <5711> 三菱マ 4417.8 -25.2（ -0.6%）
5位 <6758> ソニーＧ 3350 -19.0（ -0.6%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2292.9 -12.6（ -0.5%）
7位 <4503> アステラス 2095.9 -11.1（ -0.5%）
8位 <5713> 住友鉱 7694.4 -40.6（ -0.5%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1062.9 -5.6（ -0.5%）
10位 <8804> 東建物 3241.6 -16.4（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1873> 日本ハウス 345 +50（ +16.9%）
2位 <9236> ジャパンＭＡ 1100 +146（ +15.3%）
3位 <350A> ＤＧ 800 +103（ +14.8%）
4位 <288A> ラクサス 108 +12（ +12.5%）
5位 <7131> のむら産業 4000 +410（ +11.4%）
6位 <2345> ホドルワン 212.8 +15.8（ +8.0%）
7位 <7477> ムラキ 2033 +144（ +7.6%）
8位 <6824> 新コスモス 4670 +275（ +6.3%）
9位 <9692> シーイーシー 2100 +120（ +6.1%）
10位 <392A> ｉＳＱＴＯＰ 290 +15.1（ +5.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <336A> ダイナマップ 685 -114（ -14.3%）
2位 <3070> ジェリビンズ 71.9 -9.1（ -11.2%）
3位 <7777> ３ＤＭ 398 -41（ -9.3%）
4位 <7624> ＮａＩＴＯ 120.3 -11.7（ -8.9%）
5位 <4194> ビジョナル 7425 -631（ -7.8%）
6位 <7095> マクビープラ 1085 -78（ -6.7%）
7位 <9903> カンセキ 1185 -84（ -6.6%）
8位 <3823> ＷＨＤＣ 30.1 -1.9（ -5.9%）
9位 <3031> ラクーンＨＤ 600 -34（ -5.4%）
10位 <7196> Ｃａｓａ 732 -30（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7731> ニコン 1997 +58.0（ +3.0%）
2位 <2801> キッコマン 1620 +29.0（ +1.8%）
3位 <6976> 太陽誘電 16880 +250（ +1.5%）
4位 <5802> 住友電 10400 +150（ +1.5%）
5位 <8035> 東エレク 64000 +600（ +0.9%）
6位 <6857> アドテスト 25399 +224（ +0.9%）
7位 <4704> トレンド 6187.5 +52.5（ +0.9%）
8位 <4062> イビデン 18360 +150（ +0.8%）
9位 <2802> 味の素 5123.7 +39.7（ +0.8%）
10位 <7733> オリンパス 1753.3 +12.8（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 11000 -155（ -1.4%）
2位 <7211> 三菱自 323 -2.0（ -0.6%）
3位 <6103> オークマ 4001.5 -23.5（ -0.6%）
4位 <5711> 三菱マ 4417.8 -25.2（ -0.6%）
5位 <6758> ソニーＧ 3350 -19.0（ -0.6%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2292.9 -12.6（ -0.5%）
7位 <4503> アステラス 2095.9 -11.1（ -0.5%）
8位 <5713> 住友鉱 7694.4 -40.6（ -0.5%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1062.9 -5.6（ -0.5%）
10位 <8804> 東建物 3241.6 -16.4（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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