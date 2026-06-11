ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）のパイレーツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。投手としては、6回2／3を投げて6安打4失点（自責3）。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りたが、救援陣が崩れて7勝目はお預けとなった。打者としては、9回の第5打席に意地の12号2ランを放ったが、チームは8－9で敗れた。米地元放送局『スポーツネットLA』など複数メディアが伝えている。

■ABSチャレンジでもギクシャク

6回2／3を投げて、今季ワーストの6安打4失点（自責3）を喫した大谷。規定投球回にはあと1死届かず、防御率も1.06に悪化した。

正捕手ウィル・スミスが、首の痛みを訴えて4試合連続で欠場。負傷者リスト（IL）入りも正式に決まり、大谷はこの日、今季初めて25歳のダルトン・ラッシング捕手とバッテリーを組んだ。

しかし、試合中には首を振る回数も多く、「しょうがないかなと。1回目のバッテリーなので」とコメント。今後に向けては「次回どうなるか分からないが、また話し合っていきたい」と語った。

また、降板した7回には際どいボールを投げ続けたが、判定はいずれもボール。大谷はこの判定に対してABSチャレンジをしようとしたが、ラッシングが制止。次のボールを打たれる場面もあった。

■敵将「彼の能力は信じられない」

この時を振り返り、大谷は「チャレンジしようかどうか迷ったが、チャレンジした方が良かったのかなって、結果的にはそういう感じ」などと話した。その上で「基本的には（ABSチャレンジの要求は）捕手がやるという方針なので、相当自信がない限りやらないが、シチュエーションがシチュエーション（2死一、二塁）だったので、やってもよかったのかなって……」と悔しさをにじませた。

それでも、パイレーツのドン・ケリー監督は試合後、9回の一発を含めて大谷を称賛。「あんな選手にはそうそうお目にかかれない。彼以外にはいない。彼の能力は信じられないほどで、やっていることは本当にとんでもない」と驚きを隠せないでいた。

サイ・ヤング賞を狙う上で、女房役スミスの離脱がどのような影響を及ぼすのか。大谷とラッシングの新コンビは、早急に息を合わせる必要がでてきた。