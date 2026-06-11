Ãæ°æ¡¢»³ÅÄÎ¾Áª¼ê¤Ë±ÉÍÀ¾Þ¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÆ¼³ÍÆÀ¤Ç¿·³ã¸©
¡¡¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤Ï11Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¡Ê18¡Ë¤È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¡Ê20¡Ë¤Ë¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£¸©Ä£¤Ç³«¤¤¤¿É½¾´¼°¤Ç¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤òËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ°æÁª¼ê¤Ï¿·³ã»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£»³ÅÄÁª¼ê¤Ï»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¸©Ì¯¹â»Ô¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©Ä£¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬Çï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤Ï¼°¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ãæ°æÁª¼ê¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»³ÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¿·³ã½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£