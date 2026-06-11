お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が11日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。シミ取りの施術を受けたことを明かした。

パーソナリティーの清水ミチコ、ゲストの俳優内藤剛志と健康についてトークする中、清水から突然「全然関係ないけど、あんたシミ取りしたの？」と指摘された。

塙が「今関係ないじゃないですか」とタジタジになると、内藤は「言っていいかどうか分からなかったけど、会った時。野球選手の、塗るやつあるじゃない？目の下に。それを朝からしてるのかと思った」と塙の目元に貼られたばんそうこうが気になった様子。土屋伸之も「ある日漫才の舞台の上で気付いたの。何だこのばんそうこうって。急に」と相方がこっそりシミ取りをしていたことを暴露した。

塙は「あと3日で取れるんですよ。シミ取り」と状況を報告。内藤が「きれいになろうとしたの？」とイジると、「内藤さん、モテたいじゃないですか」と冗談交じりに応じた。

シミ取りについて「夏休みとかにやると、絶対子どもと外に出るから一番ヤバいじゃないですか。日焼けしちゃうから」とこのタイミングになった理由を説明。内藤が「何でなの？ きれいになりたいの？」と改めて尋ねると、塙は「はいもちろん。主役なので」と公開が控える初主演映画「愛の道草」に絡めつつ開き直っていた。