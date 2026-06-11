「もっと聞かせて」男性は本命相手の“好きなもの”に興味を持つ
好きなカフェ。ハマっているドラマ。最近夢中になっている趣味。そんな話をした時、思った以上に男性が興味を持って質問してくることありませんか？男性は本命相手に対して、“相手の好きなものへの関心”が自然と強くなります。
“好きな理由”まで知りたがる
男性は本命相手には、「へぇ」で終わりません。「どこが好きなの？」「いつからハマったの？」と好きになった理由を聞いてくるでしょう。これは趣味そのものに興味があるというより、“あなたが何に惹かれているのか”を知りたいから。興味が薄い相手には、ここまで質問は続きません。
話した内容を覚えている
男性は本命相手には、好きなものの情報が自然と記憶に残ります。「前に好きって言ってたよね」「新しいの出たらしいね」といった感じで、後日その話題が出てくるものです。ここに“あなたの価値観を理解したい”気持ちが表れます。
一緒に楽しもうとする
男性は本命相手には、話を聞くだけで終わりません。「今度行ってみたい」「それ俺も見てみようかな」などと、自分も参加しよう・やってみようとする動きが増えます。男性は本気の相手ほど、相手の好きなものを一緒に楽しみたくなるのです。
男性の本命サインは、“どんな風に興味を示すか”に表れるもの。会話中、ただ話を聞いているのか、好きなものごと理解しようとしているのかという姿勢を見れば、男性のあなたへの想いはかなりわかりやすく見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼上っ面だけじゃない!? 彼が「本当に優しいか？」を見極める方法