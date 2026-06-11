「最近、夕方になるとぐったりする…」40代以降が見直したい“午後の過ごし方”
午前中は元気だったのに、夕方になると急に疲れを感じること、最近増えていませんか？40代以降は、仕事や家事、睡眠不足だけでなく、日中の過ごし方によっても疲れの感じ方が変わりやすくなるもの。そこで今回は、40代・50代が見直したい“午後の過ごし方”について紹介します。
昼食後に座りっぱなしになっていない？
デスクワーク中心の生活では、昼食後もそのまま座り続けることが少なくありません。しかし最近は、“長時間座り続けること”自体が健康習慣の見直しポイントとして注目されています。
甘いものだけで乗り切ろうとしていない？
夕方に疲れを感じると、甘いお菓子や飲み物に手が伸びることもあります。もちろん楽しみとして取り入れるのは問題ありません。
ただ、甘いものだけで空腹をしのごうとすると、その後に強い空腹感を感じる場合も。最近は、ナッツやヨーグルトなど、満足感のある間食を取り入れる考え方も広がっています。
“休憩しないまま頑張る”が当たり前になっていない？
忙しい日は、休憩を取ることすら後回しになりがち。しかし最近は、短時間でも意識的に休憩を取ることの大切さが注目されています。
窓の外を見る、温かい飲み物を飲む、軽く伸びをする。そんな短いリセット時間でも、気持ちの切り替えにつながります。40代以降は、疲れてから休むより、疲れる前に整える意識が大切です。
40代以降は、夕方の疲れを年齢のせいだけにしないことも大切。午後の過ごし方や休憩の取り方を少し見直すだけでも、その後の過ごしやすさは変わりやすくなります。頑張り続けるではなく、こまめに整える意識の積み重ねで、疲れをため込みにくい毎日につなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
🌼午後になると甘いものが欲しくなる…。40代以降が知っておきたい“血糖値と太りやすさ”の関係