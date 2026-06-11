６月１４日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル）で初陣を迎えるトゥザファイナル（牡、美浦・小島茂之厩舎）は、パワフルな馬体を誇るナダル産駒だ。担当するのは今春に定年で引退して、新たに補充員の厩務員として働き始めた国枝栄元調教師（７１）で、厩舎スタッフに転身してから自身初の新馬戦に臨む。「パワーを感じる。俺も角馬場で乗ったけど、なかなかしっかりした歩様。ただ、でかいので頭絡（とうらく、頭部に着ける馬具）を着けるのが大変」と、笑って素材の良さを強調する。

３代母に０１年のエリザベス女王杯を制したトゥザヴィクトリーがおり、一族に活躍馬が多い血統だ。調教は入念に本数を重ねて、美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、６ハロン８３秒８―１１秒７を馬なりでマーク。小島調教師は「気負いが強くなってきたので単走に。やりたいことはやれました」と、態勢は整っている。

若駒と“名伯楽”のタッグで、国枝厩務員は日々新鮮な学びの連続という。「新馬は面白いよね。馬との距離を測りながら、いろんなことを一つひとつ教えていくから」。人馬ともに、年齢は関係なく成長していく。

（坂本 達洋）