俳優の渡辺謙が１１日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、肺炎で亡くなった元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんを追悼した。ガッツさんは俳優としても活躍し、渡辺とは１９８６年のＮＨＫ連続テレビ小説「はね駒」で共演した。

渡辺は「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました」と書き出し、朝ドラの撮影を回顧。同作で渡辺は、斉藤由貴演じる主人公・りんの夫となる小野寺源造役を演じ、ガッツさんはりんの叔父・橘彌七役を担当。渡辺は当時を思い出しながら「思えば朝ドラはね駒のクランクイン、２月の琵琶湖に飛び込むシーンでした。『謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから絶対大丈夫！』。その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました」と会話を回顧。「あったかい方でした。ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

ガッツさんは肺炎のため死去したことが１１日に分かった。７６歳だった。１９４９年６月５日、栃木県生まれ。６６年、ヨネクラジムからプロボクシングデビュー。７４年、ＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、５度防衛。成績は５１戦３１勝（１７ＫＯ）１４敗６分け。引退後はタレント・俳優としても活躍した。