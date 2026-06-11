９月の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権は１２日から３日間、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われる。

１１日は同会場で前日会見が行われ、前回女子１００メートルと２００メートルで２冠を達成した井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が出席した。「今大会に向けてしっかり練習を積んできた。本数が多い中、一本一本、しっかりとタイムを狙っていきたい。体力面もスピード面も強化して練習に取り組んできた」と自信を見せ、「目標は（１００メートルで）アジア大会の派遣設定記録の１１秒２９を更新することと。２００メートルでは自己ベスト（２２秒７９）に近づけるようにしっかり狙っていきたい」と気合を入れた。

昨年８月に２００メートルで２２秒７９の日本記録を樹立。同９月の東京世界陸上は準決勝に進出するなど大活躍の昨シーズンを経て、冬季はさらなる飛躍を見据えて鍛錬。全体的な走りの構成をしっかりと考え、体付きも「ちょっと大きくなって、一歩一歩の力が大きくなった。推進力につなげられている」と手応えを明かす。

愛知・名古屋アジア大会の派遣設定記録を突破し、今大会で優勝すれば代表に内定する。愛知出身の井戸にとってアジア大会は地元開催の大舞台でもあるが「本当に楽しみなので、しっかり準備したい。高校時代に３年間走ってきた競技場で明日から走れることも楽しみ。会場の雰囲気を楽しみながら自分に集中して頑張っていきたい」とさわやかに話した。