女優の山村紅葉が１１日、都内で小説家デビュー作「祇園の秘密 血のすり替え」（１７日発売、双葉社）の発売記念取材会を行った。

“ミステリーの女王”と称された推理作家の母・山村美紗さんが亡くなった６５歳で挑むデビュー作は、美紗さんが数多くの作品で描いた京都を舞台に、花街と歌舞伎界の愛憎劇を描く。

過去にエッセー連載の経験はあったものの、小説は初めて。「一気に書き下ろしで書くのは自信がなかったけど、書き始めると楽しくて、母が降りてきてくれたような気持ちがしました。４０代で小説デビューした母の口癖だった『今からでも遅くない』という言葉や、母との思い出もよみがえりました。『母の亡くなった６５歳で出さないと意味が無い』と出版社の担当者に言われ、ダッシュで書き上げた」と約３か月で執筆したことを明かした。

執筆中、母から受け継いだ作家の遺伝子を感じたという。「昔から『あなたは、三条大橋の下の鴨川で拾ってきた子だ』と言われて育って、確かに母は明るくて社交的で太陽みたいな人で。私は地味で才能がなかったから。でも本を書いて母と同じく書くスピードが早くて、編集担当の方からも文章が読みやすいのも同じだと言われて。本当に母の子だったんだ、と思うことができてうれしかった」と笑顔で語った。

本作は、歌舞伎界の血脈などを描いた映画「国宝」に着想を得た。歌舞伎の名門と祇園の老舗置屋という伝統の聖域で行われた「禁断の血のすり替え」を描く濃密なミステリーだ。

出版には、とある疑念があったようで「自主出版詐欺なんじゃないか、高額の請求書が来たらどうしようと疑った時も一瞬あった」と告白。それでも、会場を見渡し「こうしてメディアの皆さんにたくさん来ていただいて本当に出版されるのだなと。私の人生が詰まった一冊でもある。映像も浮かんでいるので映像化できたら」と意欲を見せた。