女優の国仲涼子が9日、47歳の誕生日を迎えた。出演しているテレビ朝日系ドラマ「マイ・フィクション」の公式インスタグラムがバースデーケーキを贈った写真を公開し、ファンから祝福メッセージが届いている。



【写真】放送から25年 47歳になっても美しさは変わらない

ドラマの公式インスタで「本日は香坂睦美 役 #国仲涼子 さんのお誕生日です おめでとうございます！素敵な一年になりますように」と祝福。国仲はフルーツ満載のケーキを受け取り、はにかみ笑顔を浮かべている。ファンから「お誕生日おめでとう いくつになられたのですか。相変わらずお美しい」「おめでとう御座います とてもお綺麗です」と美しさをたたえるメッセージが届き、また「誕生日おめでとうございます ちゅらさんの時、手作りのフェルトのゴーヤーマン人形を同封したファンレターを送ったら、お返事を下さって嬉しかったです その時からずーっと大好きで応援しています」とNHK朝ドラ「ちゅらさん」以来のファンの声もあった。



国仲は2001年に放送されたNHK朝ドラ「ちゅらさん」でヒロインを務め、古波蔵恵里役で国民的な人気を集めた。続編がパート4まで作られるほどドラマの人気は続いた。ロケ地も放送から4半世紀となった現在でも訪れる人が絶えない。



（よろず～ニュース編集部）