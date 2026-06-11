開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されています。

そのアニバーサリーイヤーをお祝いし、25年の歴史を音楽で振り返るアルバム『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム』 [デラックス]、そして［プレミアム・ボックス］の2種が7月29日（水）にリリース決定！

『東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム』デラックス＆プレミアム・ボックス

東京ディズニーシーの25年間を彩ってきたテーマソングやエンターテイメントの楽曲、アトラクションの楽曲など、初音源化7曲を含む全44曲を、CD全3枚にたっぷりと詰め込んでお届け！

さらにプレミアム・ボックスは豪華な特殊仕様パッケージに25周年のロゴが輝くオリジナルピンバッジを封入。

デラックス盤と同様のCD3枚に加え、名曲3曲のミュージックビデオをBlu-rayにてお届けします。

楽曲とともに東京ディズニーシーの美しい映像を楽しむことができます。

CD3枚に収録した全44曲のうち、7曲が初音源化楽曲！

東京ディズニーシーで公演中の「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」は、8つのテーマポートを象徴するメロディーや、歴代のアニバーサリーソングが次々と登場する、感動的な構成の1曲。

ダッフィー＆フレンズが登場して20周年を迎えたことを記念して公演されたエンターテイメントプログラム「ダッフィー＆フレンズのカラフルハピネスジャーニー」は、待望の初音源化。

17分を超える音源で、ダッフィーたちのかわいい声もたっぷりと楽しめます。

そのほか「ウィ・アー・ワン（「ダンス・ザ・グローブ！」より）」「ともだちの歌（「ダッフィー＆フレンズのワンダフル・フレンドシップ」より）」など、全7曲の初音源化楽曲を収録しています。

東京ディズニーシーのアニバーサリーを記念したデラックス盤のアルバムがリリースされるのは5年ぶり。

【DISC1】には、「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」や「ジャンボリミッキー！エボリューション（「ドッグサイド・スプラッシュ・リミックス」より）」など、前作がリリースされた2021年から最新までの楽曲や、歴代のアニバーサリーソングを収録。

【DISC2】には、「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ディズニーシー・トランジットスチーマーライン」といったアトラクション音楽を、臨場感たっぷりのライドスルー・ミックスで収録。

また「シング・シング・シング（「ビッグバンドビート」より）」など歴代レギュラーショーの音楽も楽しむことができます。

【DISC3】には、「ボンファイアーダンス」「ミステリアス・マスカレード」といった、心に残るスペシャルイベントを彩った音楽を厳選。

パークミュージックの魅力を存分に味わえる構成です。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム [デラックス]

アーティスト名：東京ディズニーシー

発売日：2026年7月29日（水）

CD価格 ：税込7,590円

CD仕様 ：CD3枚組（ピクチャーレーベル）／三方背ケース＋デジパック3面トレイ

※完全生産限定盤

初回封入特典：ジャケットデザインメッセージカード

品番：UWCD-6077/9

デラックス盤は、三方背ケース＋デジパック3面トレイの特別仕様。

3枚のCD盤面には、25周年の特別な衣装に身を包んだキャラクターたちが登場するピクチャーディスクを採用しています。

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、プルートが登場するジャケット、歌詞に加えて収録楽曲に関連する写真も多数掲載した48ページのブックレットつき。

さらに初回封入特典のジャケットデザインメッセージカードにも注目です！

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム [プレミアム・ボックス]

アーティスト名：東京ディズニーシー

発売日：2026年7月29日（水）

CD価格 ：税込12,100円

CD仕様 ：CD3枚（ピクチャーレーベル）／Blu-ray1枚（ピクチャーレーベル）／デジパック4面トレイ／特殊仕様ボックス入り

※完全生産限定盤

封入特典：オリジナルピンバッジ

品番：UWCD-6080

楽曲の世界を目でも楽しめるミュージックビデオを収録したBlu-rayが、ディズニー・ミュージック作品で初めて実現！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”テーマソングである「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」の、このBlu-rayで初公開となるミュージックビデオは必見です。

さらに、名曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」「君の願いが世界を輝かす」のミュージックビデオを初Blu-ray化。Blu-rayのハイクオリティで、美しい東京ディズニーシーの映像を楽しむことができます。

プレミアム・ボックスは、CD3枚とBlu-ray1枚をデジパック4面トレイに入れ、歌詞・写真を掲載したブックレットとともに、スペシャルな特殊仕様ボックスに入れてお届け。

特殊仕様ボックスは、まるでジュエリーボックスのようなオリジナルデザイン。

25周年のテーマカラーである「ジュビリーブルー」に、きらりと輝くラメ加工が施された25周年ロゴや、25周年の特別な衣装を着たミッキー＆フレンズやパークシーンが配置された側面など、細部までこだわった仕様です。

CDとBlu-rayにはすべてピクチャーディスクを採用。

ここでも25周年の衣装を着たキャラクターたちに出会うことができます。

歌詞に加えて収録楽曲に関連する写真も多数掲載した48ページのブックレットにも注目。

さらに封入特典のオリジナルピンバッジは、このプレミアム・ボックスでしか手に入らない特別なアイテム。

ストーンやラメがキラキラと輝く、高級感あふれるデザインは必携です。

店舗別特典

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典：【W特典】めじるしチャーム［デラックス／プレミアム・ボックスで異なるデザイン］＋クリアポスター（A3）［2形態共通］

ディズニーストア（一部店舗）限定特典：アクリルコースター[プレミアム・ボックスのみ]

ディズニー・カードクラブ（ディズニー★JCBカード公式サイト）限定特典：缶ミラーmini［2形態共通］

楽天ブックス限定特典：缶バッジ［2形態共通］

Amazon限定特典：ビジュアルシート［プレミアム・ボックス］

その他一般店：クリアファイル（A4）［2形態共通］

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

※ディズニー・カードクラブ（ディズニー★JCBカード公式サイト）限定特典は、他店舗でのご購入は決済時にディズニー★JCBカードをご利用しても対象外となります。

※ディズニー・カードクラブサイトの特典ページ公開は7月中旬を予定しております。

※ディズニーストアでの販売開始は7月下旬を予定しております。

初音源化7曲を含む全44曲がCDに！

『東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム』デラックス＆プレミアム・ボックスの紹介でした。

※発売日、仕様等は、変更になる可能性がございます。

※パーク先行販売は未定です。決定次第お知らせいたします。

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