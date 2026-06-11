眞島秀和、フジ火9『さよならノワール』に出演決定 刑事課キャストが一挙に解禁【コメントあり】
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に、俳優の眞島秀和が出演することが発表された。
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
眞島演じる河口真二郎（かわぐち・しんじろう）は、暴力団対策係・係長。若い頃はヤンキーで暴走族や極道に憧れていたが、自身が悪の道にいく勇気はなく、学生時代に補導された時、説教してくれた警察官に心打たれて同じ道へ。外見はヤクザよりヤクザっぽいが繊細。夏海に片思い中。
眞島は主演映画『青〜chong〜』（1999年）でデビュー以降、映像作品をはじめ『ガイアの夜明け』（テレビ東京系）のナレーターなど幅広く活躍。『おっさんずラブ』などで強い印象を残し、近年も『秘密〜THE TOP SECRET〜』（2025年、カンテレ・フジテレビ系）などに出演。圧倒的な表現力で作品を牽引し続ける実力派。
◆眞島秀和コメント
「私が演じる河口真二郎は、組対（組織犯罪対策係）の刑事で、小池さん演じる黒木の元同僚です。上司の失踪という過去を抱えながら犯罪被害者支援の仕事に就いている黒木に対して、河口はある意味での理解者でもあります。衣装なども含め、少しこだわりの強い刑事として作り上げていますし、濱尾さん演じる後輩刑事とのやり取りも楽しみながら演じています。小池さんと北さんのやり取りや、2人の関係性の変化、そしてチームワークが良いのか悪いのか掴みきれない刑事たちの会話も、この作品の魅力のひとつだと思います。『さよならノワール』、ぜひよろしくお願いいたします」
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
眞島は主演映画『青〜chong〜』（1999年）でデビュー以降、映像作品をはじめ『ガイアの夜明け』（テレビ東京系）のナレーターなど幅広く活躍。『おっさんずラブ』などで強い印象を残し、近年も『秘密〜THE TOP SECRET〜』（2025年、カンテレ・フジテレビ系）などに出演。圧倒的な表現力で作品を牽引し続ける実力派。
◆眞島秀和コメント
「私が演じる河口真二郎は、組対（組織犯罪対策係）の刑事で、小池さん演じる黒木の元同僚です。上司の失踪という過去を抱えながら犯罪被害者支援の仕事に就いている黒木に対して、河口はある意味での理解者でもあります。衣装なども含め、少しこだわりの強い刑事として作り上げていますし、濱尾さん演じる後輩刑事とのやり取りも楽しみながら演じています。小池さんと北さんのやり取りや、2人の関係性の変化、そしてチームワークが良いのか悪いのか掴みきれない刑事たちの会話も、この作品の魅力のひとつだと思います。『さよならノワール』、ぜひよろしくお願いいたします」