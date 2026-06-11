「一緒に行きたい」24歳人気女子バレー選手、笑顔いっぱいのオフショットに反響「可愛いの中の可愛い」

女子バレーの野中瑠衣と愛犬のオフショットが注目を浴びた(C)産経新聞社

バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が、チームの公式インスタグラムで愛犬とのオフショットが公開され、注目を浴びた。

【写真】「可愛い〜」愛犬とたわむれる野中瑠衣をチェック

秋田出身で24歳の人気選手は「愛犬ハクと北欧の杜ドックフェスに行ってきました！ ドッグランや50m走で沢山走ったり、オシャレな首輪や無添加のおやつなど沢山買い物もしました 雨続きの秋田でしたが、この日は天気も良くてとても幸せな休日でした」と綴り、笑顔いっぱいで愛犬とたわむれる写真を公開している。

この投稿にはファンから「可愛いの中の可愛い」「おりこうのワンちゃんだね 可愛い〜」「ゴールデン飼ってるんだ〜」「一緒に行きたい」「愛犬に癒やされていますね」「彼氏？」といったコメントが寄せられ、多くの反響を呼んだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]