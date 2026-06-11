山善は、ミルクシステムを搭載し、豆挽きから抽出まで全自動で行う「全自動コーヒーマシン」を、同社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」で、6月中旬から順次販売を開始する。

今回発売する「全自動コーヒーマシン」は、ミルクシステムを搭載し、コーヒー豆から挽きたての香りを楽しめる全自動タイプのコーヒーマシン。「コーヒー」、「アメリカン」、「エスプレッソ」に加え、「ラテ」、「カプチーノ」、「ミルクフォーム」など計8種類のメニューを搭載し、ワンタッチで本格的なカフェメニューを手軽に楽しめる。

同商品は、約15気圧の高圧抽出を採用し、コーヒー豆本来の香りやコクをしっかり引き出す。また、コーヒー豆の挽き具合や濃度調節（「ミルクフォーム」、「ホットウォーター」については濃度調整不可）にも対応しており、好みに合わせた味わいを楽しめる。さらに、ミルクシステムを搭載しているため、ミルクフォームを使用したラテなど幅広いメニューを作ることができる。



「全自動コーヒーマシン」

水タンク容量は約1.2L、豆ホッパー容量は約150gと大容量設計で、大人数での使用にも便利だとか。操作部にはタッチスイッチを採用し、シンプルで直感的な操作性を実現した。

また、リンス・クリーン・ディスケールの3種類の洗浄モードを搭載し、抽出ユニットや内部水路を清潔に保つことが可能。ミルクタンクやトレイユニットなど主要パーツは取り外して丸洗いできるため、手入れも簡単だという。また、これまで“豆挽きからミルクメニューまで対応した本格仕様”の全自動コーヒーマシンは、10万円を超えるモデルが中心だったが、同商品は7万円以下という買い求めやすい価格帯を実現。本格的なカフェメニューと使いやすさ、手入れのしやすさを兼ね備え、自宅はもちろんオフィスでも手軽に本格コーヒーを楽しめる。

［小売価格］6万9800円前後（税込）

［発売日］6月中旬

山善＝https://www.yamazen.co.jp