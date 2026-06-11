ミズノは、ゼロベースで設計を刷新したデイリートレーナー「WAVE RIDER 30（ウエーブライダー30）」を発売する。6月16日に30周年限定カラーをミズノ公式オンラインおよびミズノ直営店で発売し、定番カラー（メンズ、ウイメンズ、スーパーワイドモデル）は8月に全国のミズノランニング品取扱店で発売する。

「WAVE RIDER」シリーズは、1997年の発売以来、“スムーズなライド感”をコンセプトにアップデートを重ねてきた。今回、記念すべき30代目にあたり、コンセプトは継承しながら、トレンドに合った走行感の実現に向けて大きなリニューアルを行い、次世代版「WAVE RIDER」へ進化する。



「WAVE RIDER 30」（左から：ホワイト×ブラック×レッド、ホワイト×ブルー×スカイブルー）

最大のポイントは、ミッドソール。厚さと素材の変更により、前作（「WAVE RIDER 29」との比較）と比較してクッション性は約17％、反発性は約19％向上した。

また、シリーズでは初となるフルレングスのウエーブプレートも採用した。これらによって、「WAVE RIDER」の特長である、かかとからつま先へのスムーズな体重移動は維持しながら、トレンドのバウンス感も両立した設計に仕上げている。

［小売価格］1万9800円（税込）

［発売日］6月16日（火）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com