第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が11日、千葉市内で行われた。

昨夏の千葉大会で準優勝だった八千代松陰はAシードとして98年以来28年ぶりの夏の甲子園出場を目指す。2回戦から登場となり袖ケ浦―千葉経大付の勝者と初戦を戦う。昨秋、今春ともに県大会では4強入りしているが松森海吏主将（3年）は「秋も春も関東大会に進むことはできなかった。Aシードの中では一番力のないチーム。慢心せず謙虚にやっていきたい」ときっぱり。昨夏の決勝は市船橋と対戦し、タイブレークの延長10回に4点を勝ち越しながらその裏に5失点し無念の逆転負け。松森は悔し涙を流した先輩たちからもリベンジを託されている。

因縁の相手・市船橋とはお互いに準決勝まで勝ち進まなければ対戦できないが「自分も試合に出ていて。あんな負け方で甲子園を逃した。市船橋とやりたい。1つ1つ丁寧にやっていきたい」と1カ月後に迫った最後の夏へ向け気を引き締めていた。

千葉大会は148チームが参加し、7月4日に開会式が行われる予定。順調に日程が消化されれば、決勝は7月26日にZOZOマリンで行われる。