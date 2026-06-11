ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）が10日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。特別な後輩について語った。

一般人の電話相談に応じる同番組。この日は、ベテラン看護師が指示に快く従ってくれずに悩む20代の研修医から対処法を求められた。吉田は「コイツの言うことは俺、もう絶対聞くしかないって思ってる後輩がいて」と切りだし、興味津々の粗品に「誰かって言うたら…麒麟の川島（明）やねん」と告白した。

吉田は「初代ミリオンゴッドの時」とパチスロ機の名称を挙げ、「麒麟がM-1で注目を浴びてたかは分からんけど、俺らはM-1獲る前…2005年より前の話。川島とゴッド行ってて、俺死ぬほど負けてん。明日からどうしよっていうぐらい。川島は勝ったのよ」と回想。明暗が別れる中、「川島は俺のこと見るに見かねたんやろうな。“吉田さん、すき焼きおごらせてください”って言って来よってん」と振り返った。

「あんまりも負けたから、後輩におごってもらうなんてプライドが許さん！みたいな気持ちもあったけど。でもあんまりにも負けたから、今からおごってもらうすき焼き5000円分だけでも取り返したいと思って…“すまんなあ”言うて」と素直にごちそうになったという。

その後、「機会がなくてアイツにお返しもできてない。要はおごられっぱなしの唯一の後輩が、川島」と説明。「どうして返そうかなと思ってる時に…去年ぐらいやったかな。ラヴィット呼んでもらって、頑張らせてもらった。何なら前日緊張したんちゃうかな。明日、絶対川島のためになりたい！って」と力が入ったことを明かした。

自身のそんな経験から、相談者に「お局さまと競馬なりボートレースなり行って、相手が根こそぎ負けたときに何かご飯連れて行ってあげるとか」と提案し、「なんでギャンブルなんですか」と粗品にツッコまれた。吉田は「ピンチになったときの借りは忘れられへんな。追い込まれたとき、自己嫌悪の極みの時に助けてくれたっていうのは」と実感を込めていた。