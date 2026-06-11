セイコーウオッチは、クロックの最高級ブランドである＜デコールセイコー＞から、金工作家である宮田亮平氏の鋳造作品にスケルトンムーブメントを組み合わせた置時計「シュプリンゲンクロック『翔（しょう）』」を10台の数量限定で、10月9日から発売する。

宮田氏は、2016年〜2021年まで第22代文化庁長官を務め、現在は日展の理事長ならびに日本芸術院会員として活躍する、日本を代表する金工作家。ドイツ語で「飛翔」を意味する「シュプリンゲン」は、躍動感のあるイルカをモチーフにした宮田氏の代表的なシリーズ。宮田氏が故郷から上京する際、冬の海を勢いよく泳ぐイルカと出逢った体験が創作の原点となり、誕生した。発表した作品は見る人に勇気や元気をもたらしている。





そして今回、デコールセイコーのために制作されたオリジナルの鋳造枠にスケルトンムーブメントが調和する、新たなコラボレーション作品を発売する。

同作では、大海原を翔ける3頭のイルカが寄り添いながら勢いよく上方に向かっていく姿を通じて、生命の躍動と未来へ向かう飛翔のイメージを造形にした。それぞれのイルカは家族にも仲間にも見え、鑑賞者によって異なる物語を描くことのできる魅力を湛えている。寄り添いながら波間を翔るその姿は、見るたびに新たな表情を見せ、豊かな解釈の余地を残している。





躍動感あふれる鋳造枠に、歯車の精緻な輪列が美しいスケルトンムーブメントを組み合わせることで、美しい美術工芸作品と精密な技術が結実した作品が生まれた。

［小売価格］330万円（税込）

［発売日］10月9日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja