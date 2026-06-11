プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳だった。訃報を受け、俳優の渡辺謙（66）がXを通じ、故人を追悼した。

渡辺とガッツさんは1986年放送のNHK連続テレビ小説「はね駒」で共演。渡辺は「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました 思えば朝ドラはね駒のクランクイン、2月の琵琶湖に飛び込むシーンでした『謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから絶対大丈夫！』その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました」と撮影秘話を明かした。

そして「あったかい方でした ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

この日、所属事務所がSNSなどを通じて「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と発表。各界から追悼の声が相次いだ。

所属事務所はお別れの会については「現時点では未定とさせて頂きます。今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます」と説明。「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とつづった。

▼ガッツ石松（がっつ・いしまつ）本名・鈴木有二。1949年（昭24）6月5日、栃木県上都賀郡粟野町（現鹿沼市）生まれ。66年12月、ヨネクラジムからプロデビュー。74年4月、3度目の世界挑戦でゴンザレス（メキシコ）にKO勝ちしてWBC世界ライト級王者、防衛5回。通算51戦31勝（17KO）14敗6分け。78年に引退後はタレント・俳優として活躍。