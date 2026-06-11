お笑いタレントの横澤夏子（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。夫が「チームメート」となった瞬間を明かした。

この日はタレントの菊地亜美と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。

横澤は2017年7月20日、婚活パーティーで知り合った1歳上の男性会社員と結婚。6歳、4歳、3歳の娘がいる。

横澤は「私、本当に結婚して子供を産んで、より“パートナー”になったというか、“チームメイト”になった感ある」と主張。「子供がおなかを壊しちゃって、病院に初めて夫に連れて行ってもらう時にうんちの写真を病院の先生に見せると、結構一目瞭然ですぐ分かるじゃん。私はいつも写真撮ってたんだけど、その日は夫が連れて行くから“うんちの写真送らなきゃ”と思って夫に送ったの」と明かした。

送った瞬間に「私、その彼氏・彼女の時にうんちの写真送ったことなかった」とハッとしたというが、夫からは「ありがとう」という返信があったという。

「“うんちの写真でありがとうって言ってくれる人っていい！”と思って。私、婚活時代に戻るなら“うんちの写真にありがとう言う男”と絶対出会ったほうがいいって私思ったぐらい。ちょっと恋愛を超えたというか、チームメートになったなぁっていう感じはした」と話した。