本日発表！第175回「芥川賞・直木賞」候補作品一覧【2026年最新版】
第175回芥川龍之介賞、直木三十五賞の候補作品が発表された。選考委員会および受賞作発表は7月15日（水）の予定。
第175回「芥川賞・直木賞」候補作品一覧【2026年最新版】
お笑い芸人オードリー・若林正恭さんの初小説『青天』など話題作も多数選出！来月の発表に向けて、受賞作を予想しながら読書を楽しんでみてはいかがだろうか。
■けんぐゎい/朝倉かすみ
けんぐゎい
利発だが酷い痘痕の姉ふゆ。逆上せ癖で縹緻よしの妹りよ。幼くして父を亡くし、ふゆは手習師匠の手伝いに、りよは船宿の下女奉公に出された。師匠の養子で禍々しいほどに歪んだ性癖をもつ宗三郎から手籠めにされたふゆは懐妊するが、現人神と崇められる女医者と出逢い、彼女の人生は大きく変わっていく。
自我に目覚めた主人公が、女の生と向き合う、時代小説の新しい扉！
■見えるか保己一/蝉谷めぐ実
見えるか保己一
全盲の天才学者の目に映るのは、絶望か希望か。俊英の新境地にして大本命！
江戸時代、国内最大の叢書『群書類従』の編纂に生涯を懸けた、全盲の学者・塙保己一。盲人とは思えぬ前代未聞の偉業の傍らに常にあったのは、目明き――妻、学者仲間、門弟らとの、すれ違いだった。 “天才・塙保己一”の目に映っていたのは、絶望か希望か、それとも――。「あのお方は、我々には見えぬものまで見えているのさ」
■多類婚姻譚/凪良ゆう
多類婚姻譚
一緒に生きる。わかりあえないあなたと。
一番近くにいる他人−こいびと−。どうして結婚はこんなに難しくなってしまったのだろう。
『流浪の月』『汝、星のごとく』で二度の本屋大賞を受賞した著者が描く、今そこにある愛のかたち。
セクシュアリティ/ジェンダー、金銭感覚、世代間格差、成育環境……
あらゆる価値観の対立の中で現代を生きるわたしたちの祈りと叫び。
■＃台所のあるところ/原田ひ香
＃台所のあるところ
6つの台所をめぐる「わたし」の物語。
『三千円の使いかた』の著者が贈る、
ちょっぴりほろ苦く、じんわり心に沁みこむ「暮らし」をめぐる物語。
◇◇◇
2人の子供が巣立ち、定年を迎えた夫は長年望んでいた仕事のため海外へ。広い家にひとり残された主婦は、15年前、越してきた日に購入を諦めたステンレス製の両開き大型冷蔵庫を迎え入れるべく、家電量販店を目指す。今度こそ、自分が本当に欲しい冷蔵庫を手に入れるため……。（ままならないキッチン、ままならない人生）
昔から「内藤」と「鈴木」姓の人間しか住まず、たがいに反目し合い、口すら利かない風習の島に嫁いだ女性を待ち受けていた運命は？（冷凍庫冷蔵庫合わせて五台）
食べ盛りで生意気な4人の子供を育てるシングルマザーの台所には、常に油をなみなみ張った中華鍋が鎮座している。（毎日、揚げ物）
……世代も境遇もバラバラの5人の女性たちの前には、30分の深夜ドラマ「台所のあるところ」があった。
■青天/若林正恭
青天
オードリー・若林正恭、初小説！
人にぶつかっていないと、自分が生きているかどうかよくわからなくなる――
総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年２回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りして迎えた高３の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち破れた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続けるなかで、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。
青春の苦みと悦びに満ちた、著者渾身の初小説。
■ゾンビ回収婦/小砂川チト
この世界の秘密をあなたに教えたい――。わたしはこのホテルの、たったひとりの掃除婦。殺されたゾンビの骸を拾い集めて、世界を美しく保つのだ。一気読み必至の圧倒的虚構世界〈リアルライフ〉。
AI〈やつら〉に侵食された世界で、夫とともに職を失ったわたし――の前にもうひとつの現実がたち顕れた。三十数年良い子で大人になったわたしは、これまでと変わらずに、賢明にひたむきに役割をこなしていく。
感謝されず、褒められもしない。それこそまるで「 」みたいに?
■悪い血/鈴木涼美
思いがけず妊婦検診を受ける事態になり、管四本分の血液が抜き取られた。
深夜に目が覚め、猛烈に何かが許しがたい気持ちに突き動かされた私は、自分の血液を奪還するため、夜の病院へと足を踏み出す。ビジュー付きのサンダルで病院への階段を下りながら、私に突きつけられる、数々の過去の行い。
■丹心/仁科斂
丹心
爛尾楼（ランウェイロゥ）／廃墟マンションを美術館にせよ！ 欲望と資本が渦巻く中国大陸に「まごころ」はあるのか？
美術館設計は建築家の夢。師の願いを叶えるべく、助手のレンは住民の立ち退きに奔走する。資本家令嬢Qと未完成の建物を買った人民の欲望は交差し、ドラマは思わぬ方向へ転がる。矛盾だらけの中国大陸に「まごころ」はあるか？
■ソリティアおじさんがいた頃/村司侑
昔職場にいた、黒野田さんが亡くなった。「ソリティアおじさん」と心の中で呼んでいたけれど、かつては有能な社員だったという。
通夜に参列することになったわたしは、その死を通じて、人生の停滞に直面する。黒野田さんの最後の愛弟子だった海史のこと、中途入社した会社のこと、気づけば30を超えていた自分のこと――。
■アンチ・グッドモーニング/八木詠美
アンチ・グッドモーニング
眠りは突然奪われた。
仕事のチャット通知に追い立てられ、自分を失った「わたし」。
ウェルビーイングを強要する会社、丁寧な暮らしを推奨する夫、怪しげなeラーニング講師。安眠のために奔走するうち、いつしか不思議な世界に迷い込んで──。
ポジティブ至上主義の現代社会に反逆する、“不眠”アドベンチャー長篇！
デビュー作『空芯手帳』が世界26か国・地域で異例のヒット中！
世界が注目する著者による、新たなる“不眠”文学の誕生！
第175回「芥川賞・直木賞」候補作品一覧【2026年最新版】
お笑い芸人オードリー・若林正恭さんの初小説『青天』など話題作も多数選出！来月の発表に向けて、受賞作を予想しながら読書を楽しんでみてはいかがだろうか。
■けんぐゎい/朝倉かすみ
けんぐゎい
利発だが酷い痘痕の姉ふゆ。逆上せ癖で縹緻よしの妹りよ。幼くして父を亡くし、ふゆは手習師匠の手伝いに、りよは船宿の下女奉公に出された。師匠の養子で禍々しいほどに歪んだ性癖をもつ宗三郎から手籠めにされたふゆは懐妊するが、現人神と崇められる女医者と出逢い、彼女の人生は大きく変わっていく。
■見えるか保己一/蝉谷めぐ実
見えるか保己一
全盲の天才学者の目に映るのは、絶望か希望か。俊英の新境地にして大本命！
江戸時代、国内最大の叢書『群書類従』の編纂に生涯を懸けた、全盲の学者・塙保己一。盲人とは思えぬ前代未聞の偉業の傍らに常にあったのは、目明き――妻、学者仲間、門弟らとの、すれ違いだった。 “天才・塙保己一”の目に映っていたのは、絶望か希望か、それとも――。「あのお方は、我々には見えぬものまで見えているのさ」
■多類婚姻譚/凪良ゆう
多類婚姻譚
一緒に生きる。わかりあえないあなたと。
一番近くにいる他人−こいびと−。どうして結婚はこんなに難しくなってしまったのだろう。
『流浪の月』『汝、星のごとく』で二度の本屋大賞を受賞した著者が描く、今そこにある愛のかたち。
セクシュアリティ/ジェンダー、金銭感覚、世代間格差、成育環境……
あらゆる価値観の対立の中で現代を生きるわたしたちの祈りと叫び。
■＃台所のあるところ/原田ひ香
＃台所のあるところ
6つの台所をめぐる「わたし」の物語。
『三千円の使いかた』の著者が贈る、
ちょっぴりほろ苦く、じんわり心に沁みこむ「暮らし」をめぐる物語。
◇◇◇
2人の子供が巣立ち、定年を迎えた夫は長年望んでいた仕事のため海外へ。広い家にひとり残された主婦は、15年前、越してきた日に購入を諦めたステンレス製の両開き大型冷蔵庫を迎え入れるべく、家電量販店を目指す。今度こそ、自分が本当に欲しい冷蔵庫を手に入れるため……。（ままならないキッチン、ままならない人生）
昔から「内藤」と「鈴木」姓の人間しか住まず、たがいに反目し合い、口すら利かない風習の島に嫁いだ女性を待ち受けていた運命は？（冷凍庫冷蔵庫合わせて五台）
食べ盛りで生意気な4人の子供を育てるシングルマザーの台所には、常に油をなみなみ張った中華鍋が鎮座している。（毎日、揚げ物）
……世代も境遇もバラバラの5人の女性たちの前には、30分の深夜ドラマ「台所のあるところ」があった。
■青天/若林正恭
青天
オードリー・若林正恭、初小説！
人にぶつかっていないと、自分が生きているかどうかよくわからなくなる――
総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年２回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りして迎えた高３の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち破れた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続けるなかで、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。
青春の苦みと悦びに満ちた、著者渾身の初小説。
■ゾンビ回収婦/小砂川チト
この世界の秘密をあなたに教えたい――。わたしはこのホテルの、たったひとりの掃除婦。殺されたゾンビの骸を拾い集めて、世界を美しく保つのだ。一気読み必至の圧倒的虚構世界〈リアルライフ〉。
AI〈やつら〉に侵食された世界で、夫とともに職を失ったわたし――の前にもうひとつの現実がたち顕れた。三十数年良い子で大人になったわたしは、これまでと変わらずに、賢明にひたむきに役割をこなしていく。
感謝されず、褒められもしない。それこそまるで「 」みたいに?
■悪い血/鈴木涼美
思いがけず妊婦検診を受ける事態になり、管四本分の血液が抜き取られた。
深夜に目が覚め、猛烈に何かが許しがたい気持ちに突き動かされた私は、自分の血液を奪還するため、夜の病院へと足を踏み出す。ビジュー付きのサンダルで病院への階段を下りながら、私に突きつけられる、数々の過去の行い。
■丹心/仁科斂
丹心
爛尾楼（ランウェイロゥ）／廃墟マンションを美術館にせよ！ 欲望と資本が渦巻く中国大陸に「まごころ」はあるのか？
美術館設計は建築家の夢。師の願いを叶えるべく、助手のレンは住民の立ち退きに奔走する。資本家令嬢Qと未完成の建物を買った人民の欲望は交差し、ドラマは思わぬ方向へ転がる。矛盾だらけの中国大陸に「まごころ」はあるか？
■ソリティアおじさんがいた頃/村司侑
昔職場にいた、黒野田さんが亡くなった。「ソリティアおじさん」と心の中で呼んでいたけれど、かつては有能な社員だったという。
通夜に参列することになったわたしは、その死を通じて、人生の停滞に直面する。黒野田さんの最後の愛弟子だった海史のこと、中途入社した会社のこと、気づけば30を超えていた自分のこと――。
■アンチ・グッドモーニング/八木詠美
アンチ・グッドモーニング
眠りは突然奪われた。
仕事のチャット通知に追い立てられ、自分を失った「わたし」。
ウェルビーイングを強要する会社、丁寧な暮らしを推奨する夫、怪しげなeラーニング講師。安眠のために奔走するうち、いつしか不思議な世界に迷い込んで──。
ポジティブ至上主義の現代社会に反逆する、“不眠”アドベンチャー長篇！
デビュー作『空芯手帳』が世界26か国・地域で異例のヒット中！
世界が注目する著者による、新たなる“不眠”文学の誕生！