BTS、世界中のファンに感動した瞬間とは？13周年で明かした本音「鳥肌が立ち、胸が熱くなる」

BTSが、デビュー13周年記念イベント「BTS FESTA」を迎え、ワールドツアーの舞台裏やニューアルバムに対する率直な思いを語った。

BTSは6月11日、公式YouTubeチャンネルのコンテンツ『Run BTS！2.0』を通じて、コンサートの裏話を公開した。

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北米・スタンフォード公演ツアー中に開かれた食事会で、7人のメンバーは最近ハマっている運動などの近況からツアー中のエピソードまで語り合い、以前にも増して健康的で余裕のある姿を見せた。

今回のワールドツアーは全34都市・86公演に及ぶ大規模ツアーで、韓国歌手による単独ツアーとしては最多公演数を記録している。

メンバーたちはツアー中で最も印象に残った瞬間として、「豪雨の中で行われた高陽（コヤン）公演」を挙げた。

開催と同時に3公演すべてが完売し、13万人を動員した高陽公演初日について、メンバーたちは「ステージの上でただ雨に打たれているだけなのに、自然と笑みがこぼれた」と振り返った。

さらに、「昔は公演後の時間をどう過ごせばいいのか分からなかったけれど、今はみんなで夕食を食べたり、小さな思い出を積み重ねたりしている。それが本当にうれしい」と語り、変わらぬチームワークを誇った。

（画像＝BIGHIT MUSIC）BTS

また、世界中のARMY（BTSファン）が一体となって歌う民謡『アリラン』の大合唱についても、深い感動を明かした。メンバーたちは、メキシコシティの国立宮殿を訪れた際、ソカロ広場を埋め尽くした人々に驚いたエピソードを紹介しながら、「どの国、どの都市へ行っても、ARMYの皆さんが『Body to Body』のステージで『アリラン』を大合唱してくれるたびに鳥肌が立ち、胸が熱くなる」と語った。

続けて、「ファンの皆さんが以前よりもステージを自由に楽しんでくれていることが伝わってくる」とし、世界中のファンへの感謝を伝えた。

最近リリースした5thフルアルバム『ARIRANG』への強い自信ものぞかせた。メンバーたちは、タイトル曲『SWIM』について「最もBTSらしい楽曲」だと表現し、「人生の逆境の中でも前進し続けようという意志とロマンを込めた」と説明した。さらに、「7人だからこそ、ポップでありながら普遍的なメッセージをより効果的に伝えられたと思う」と語った。

デビューから13年という長い時間を共に歩んできたBTSは、4年前の「BTS FESTA」と現在を比較しながら、自身の成長についても語った。メンバーたちは「以前は仕事に対して勢いのまま突き進んでいたが、今は物事をより深く考えるようになった」とし、「7人のエネルギーは変わらないが、それぞれが成長したことで、グループとしてはより成熟し、柔軟になった。本当の大人になった気がする」と話した。

最後にBTSは、「まだ始まったばかりだ。幸せに、そして健康にツアーを最後までやり遂げられるよう応援してほしい。久しぶりに戻ってきたにもかかわらず、変わらずその場所で待っていてくれて本当にありがとう」と、ファンへの感謝を伝えた。

なお、BTSは6月12日・13日、釜山アシアド主競技場で『BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN BUSAN』を開催する。また、6月末まで釜山の主要スポットをBTSのストーリーと音楽で彩る『BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN』プロジェクトも展開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）