混ぜながら楽しむ、わらびもち入りの「まぜまぜスイーツ」登場、抹茶ラテ･いちごミルクの2種展開【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、ストローで混ぜながら楽しむ新感覚の「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」を発売する。沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で、6月16日から順次発売する。なお、東海一部･北陸では、別規格商品を取り扱う

『まぜまぜスイーツ』は、カップ内で層になった素材を混ぜ合わせてストローで楽しむことで、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめる新感覚の和スイーツ。わらびもちは時間が経っても固くならない、ぷるぷるとした食感。

【わらびもち入りのまぜまぜスイーツ 2品の画像はこちら】

◆「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」

価格:398円(税込429.84円)

発売日:6月16日〜順次

販売エリア:沖縄県を除く全国

※東海一部･北陸は別規格商品を販売

ぷるぷる食感の抹茶わらびもちを敷き詰め、とろりとなめらかな抹茶ミルク、ふんわりとしたホイップクリームを重ねた、3層仕立てのスイーツ。抹茶の豊かな香りと旨みがミルクの甘みを引き立てる、一体感のある味わいに仕立てた。

ストローで吸い上げることができるよう、柔らかなわらびもちを使った。クラッシュしたわらびもちの心地よい弾力と、滑らかな喉越しが楽しめる。

◆「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」

価格:398円(税込429.84円)

発売日:6月16日〜順次

販売エリア:沖縄県を除く全国

※東海一部･北陸は別規格商品を販売

ぷるぷる食感のいちごわらびもちを敷き詰め、とろりとなめらかなミルククリーム、ふんわりとしたホイップクリームを重ね、いちごソースをのせた。ミルクのコクといちごの風味をバランスよく仕上げている。

いちご果肉のつぶつぶ感があるいちごソースと、わらびもちのぷるぷる食感が楽しめる。ひと口ごとに味わいと食感が変化し、最後まで飽きずに楽しめる。

【わらびもち入りのまぜまぜスイーツ 2品の画像はこちら】