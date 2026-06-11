FRUITS ZIPPER、 ミニ丈衣装でお揃いポーズ “はちゃめちゃわちゃ”かわいい仕草も【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/11】FRUITS ZIPPERが6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】人気アイドルグループ、お揃いポーズ披露
FRUITS ZIPPERは、メンバーカラーを基調としたストライプ柄のミニ丈衣装、頭には小さな帽子を乗せて登場。楽曲にちなみ「はちゃめちゃわちゃかわいくしてください」といったリクエストに応えたり、メンバー揃って「フルーツジッパーポーズ」を披露したりしていた。
アソビシステムが手がける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ。2022年4月にリリースされた楽曲「わたしの一番かわいいところ」がTikTokで爆発的に広まり、ブレイクを果たした。2024年12月30日には「第65回 輝く！日本レコード大賞」の最優秀新人賞を受賞。2026年4月からデビュー4周年を記念したアリーナツアー「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』」を開催中だ。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆FRUITS ZIPPER、ミニ丈衣装でお揃いポーズ
FRUITS ZIPPERは、メンバーカラーを基調としたストライプ柄のミニ丈衣装、頭には小さな帽子を乗せて登場。楽曲にちなみ「はちゃめちゃわちゃかわいくしてください」といったリクエストに応えたり、メンバー揃って「フルーツジッパーポーズ」を披露したりしていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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