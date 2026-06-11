【略語クイズ】「Prime Video ウォッチパーティ」の略語は？コロナ禍に始まったサービス！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「Prime Video ウォッチパーティ」の略語はなんでしょうか？

正解は「ウォチパ」でした！

ウォチパとは、Amazonプライムビデオで配信されている映画やTVドラマなどの映像コンテンツを、同じ国に住む友人最大100人とチャットしながら同時再生できる、プライム会員向けのサービスこと。

コロナ禍の2020年10月にサービスが開始され、直接会えない友人たちと、それぞれの自宅にいながら一緒に映画を見るなどの楽しみ方が広がりましたが、惜しくも2024年3月31日にサービスが終了してしまいました。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『Amazon』

・『dメニューニュース』