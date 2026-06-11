服好きな人は知っている。GU・しまむら・ハニーズで“高見え服”と“ 残念服”を見抜く簡単な方法
みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。昨今の物価高で、日用品や衣服にはできるだけお金をかけたくないと思う日々。そんな時に重宝するのが、GU、しまむら、ハニーズの超低価格ブランドですよね。生活の救世主とも言えますが、実際のところ、その品質はどうなのでしょうか。今回は、「3強プチプラブランドの品質は？ 高品質アイテムを見極めるコツ」についてご紹介いたします。
◆安い＝質が悪い。それってほんと？
私たちはなんとなく、安い服は品質が悪いという固定観念を持っています。確かに、低コストで販売されている服は安いだけに、製造あるいは流通段階で“何か”をコストダウンさせているのは確実です。そういう意味では安い服には、品質の良くないアイテムも多く存在していますね。
一方で、どんなに低コストでも、めちゃくちゃ良品に見えるアイテムもあるんです。では、安っぽい服とそうでない服をどうやって見極めれば良いのでしょうか。ポイントは、以下の3つです。
・縫製の仕上がり
・シルエットの設計
・デザインの細かさ
今回は、同程度の価格帯で勝負しているGU、しまむら、ハニーズの3ブランドの実店舗を回り、それぞれのブランドの品質の良い点、避けた方がいいアイテムとおすすめのアイテムを選びました。
◆しまむらで避けるべきアイテム・良質アイテム
しまむらはPBを除いたメーカー商品を完全買取で大量に仕入れ、商品単価を下げる仕組みを作っています。PB商品もあるとはいえSPA（製造小売）型ではないため、縫製技術などは各メーカーによるところが大きく、商品によって縫製が安っぽいものも紛れ込んでいるのはそのせいもありますね。
なかでも悪目立ちやすいのは、パンツ・ジャケット・フリル系アイテム。とくにパンツはウエストの縫い合わせ部分で生地がもっこりしているものが多く、残念な印象でした。ジャケットは、肩、袖のつけ根の生地に立体感がなくヘタれて見えやすいものが多いですね。フリルトップスは、フリルのヒダの大きさのバランス、立体的な折り目などが美しさのキモ。低コストではそのクオリティの高さまでは実現しにくいようです。とはいえ、しまむらの価格でここまでを求めるのは酷な話ですよね。あえていうならばこの辺りは雑さが出るので、気になる方は避けた方がいいかもしれません。
一方、シンプルなTシャツは比較的上質に見えやすいものもありました。このほか、スラックスのような素材、スポーティなツルッと素材はチープ見えを防ぎます。また、しまむらは定期的にコラボしているブランドがあり、これらは商品企画の段階で力を入れているのでハズレが少ないです。個人的には「FLC（エフエルシー）」、「Lax Dan Tia（ラックスダンティア）」はトレンド感と高品質のバランスが良いアイテムが多い印象にあります。
◆GUで避けるべきアイテム・良質アイテム
対するGUは、ユニクロ同様にSPA企業。自社工場は持たずとも、商品企画から、素材調達、縫製、販売までを自社で一貫管理することで低コストを実現しています。メーカーによって縫製の雑さが顕著に出るようなこともなく、提携工場で一貫した品質維持ができているのも利点ですね。
このことから縫製に関しては基本的に申し分なしです。むしろ、低価格であのハイクオリティの縫製技術が実現できているのは本当にすごいこと。ほつれがないのはもちろん、縫製も丁寧で、見れば見るほど美しいですね。シルエット設計にもこだわっているので、服の安っぽさという点では、骨格に合う・合わないはあっても安っぽく見えて事故ることはありません。
私たちはなんとなく、安い服は品質が悪いという固定観念を持っています。確かに、低コストで販売されている服は安いだけに、製造あるいは流通段階で“何か”をコストダウンさせているのは確実です。そういう意味では安い服には、品質の良くないアイテムも多く存在していますね。
一方で、どんなに低コストでも、めちゃくちゃ良品に見えるアイテムもあるんです。では、安っぽい服とそうでない服をどうやって見極めれば良いのでしょうか。ポイントは、以下の3つです。
・縫製の仕上がり
・シルエットの設計
・デザインの細かさ
今回は、同程度の価格帯で勝負しているGU、しまむら、ハニーズの3ブランドの実店舗を回り、それぞれのブランドの品質の良い点、避けた方がいいアイテムとおすすめのアイテムを選びました。
◆しまむらで避けるべきアイテム・良質アイテム
しまむらはPBを除いたメーカー商品を完全買取で大量に仕入れ、商品単価を下げる仕組みを作っています。PB商品もあるとはいえSPA（製造小売）型ではないため、縫製技術などは各メーカーによるところが大きく、商品によって縫製が安っぽいものも紛れ込んでいるのはそのせいもありますね。
なかでも悪目立ちやすいのは、パンツ・ジャケット・フリル系アイテム。とくにパンツはウエストの縫い合わせ部分で生地がもっこりしているものが多く、残念な印象でした。ジャケットは、肩、袖のつけ根の生地に立体感がなくヘタれて見えやすいものが多いですね。フリルトップスは、フリルのヒダの大きさのバランス、立体的な折り目などが美しさのキモ。低コストではそのクオリティの高さまでは実現しにくいようです。とはいえ、しまむらの価格でここまでを求めるのは酷な話ですよね。あえていうならばこの辺りは雑さが出るので、気になる方は避けた方がいいかもしれません。
一方、シンプルなTシャツは比較的上質に見えやすいものもありました。このほか、スラックスのような素材、スポーティなツルッと素材はチープ見えを防ぎます。また、しまむらは定期的にコラボしているブランドがあり、これらは商品企画の段階で力を入れているのでハズレが少ないです。個人的には「FLC（エフエルシー）」、「Lax Dan Tia（ラックスダンティア）」はトレンド感と高品質のバランスが良いアイテムが多い印象にあります。
◆GUで避けるべきアイテム・良質アイテム
対するGUは、ユニクロ同様にSPA企業。自社工場は持たずとも、商品企画から、素材調達、縫製、販売までを自社で一貫管理することで低コストを実現しています。メーカーによって縫製の雑さが顕著に出るようなこともなく、提携工場で一貫した品質維持ができているのも利点ですね。
このことから縫製に関しては基本的に申し分なしです。むしろ、低価格であのハイクオリティの縫製技術が実現できているのは本当にすごいこと。ほつれがないのはもちろん、縫製も丁寧で、見れば見るほど美しいですね。シルエット設計にもこだわっているので、服の安っぽさという点では、骨格に合う・合わないはあっても安っぽく見えて事故ることはありません。