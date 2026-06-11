「彼女募集中だよ」優しかった男性が…実は既婚者！ ブチ切れた女性の“反撃”がすさまじかった
あまりに頭にきて、思わず自分の隠していた素の部分が溢れ出してしまった…あなたにはそんな経験はありませんか？
今回はそんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆飲み会で話した彼
臼井茉奈さん（仮名・28歳・契約社員）の元に、以前飲み会でグループLINEを作ってそれっきりになっていた和也さん（仮名・32歳・会社員）から連絡がきました。
「よくある『またこのメンバーで飲もうね』とグループLINEを作ったはいいけど、その晩に社交辞令のメッセージを送り合ってそのままになってしまう、あのパターンです。和也さんとはその飲み会でしか話したことがないですが、場を盛り上げるのが上手いムードメーカーで好印象だったので、すぐに思い出すことができましたね」
その日以来、和也さんとなんとなく雑談LINEをするようになり、1週間が経つと、急に連絡が途絶えたそう。
「毎日和也さんの方から『おはよう』や『おやすみ』の挨拶や、あれこれ話題を投げかけてくれていたのにどうしたんだろう？と気になり、つい和也さんのことばかり考えてしまって」
◆「彼女いたら飲みに誘ったりしないよ」
すると数日後にいきなり和也さんから「体調崩していましたがなんとか復活しました！茉奈ちゃんの顔を見たらもっと元気が出るので明日飲みに行きませんか？」と誘われました。
「知らず知らずのうちに和也さんのLINEを待っている自分がいたので、食い気味にOKしてしまいました。いざ明日会えると思うと緊張するけど楽しみでしたね」
そして翌日、久しぶりに会った和也さんは以前より落ち着いた雰囲気がありかっこよく見えたそう。
「おしゃれなバルに連れて行ってもらい、美味しいお料理とお酒を楽しみながら会話も弾んでとてもいい感じになったので……一応確認しておこうと思い『和也さん彼女いないの？』と聞いたんです。そしたら『いたら飲みに誘ったりしないよ。彼女募集中かな』と私の手を握ってくれたので、やったー！と思いました」
◆ついに彼女になった……と思いきや
そして毎日のように甘いLINEを交わし数回の飲みデートを繰り返すと、茉奈さんは和也さんとホテルで関係を持ちました。
「和也さんが『茉奈ちゃんとこうなれて嬉しいよ』と、すごく優しくしてくれたので彼女になれたんだなと思い幸せな気持ちでしたね」
そんなある日、和也さんとの出会いのきっかけとなった飲み会に茉奈さんと参加した女友達の小春さん（仮名・29歳・会社員）と街中で偶然出会ったそう。
「久しぶりだねと盛り上がり、せっかくだからとそのままカフェに行ったんですよ」
そしてつい自慢をしたい気分になった茉奈さんは「実は私、和也さんと付き合い始めたんだよね」と小春さんに報告しました。
「すると『え、あの和也さんでしょ？おかしいな昨年結婚したって聞いたけど……』と言われてしまい、とても信じられなくて動揺する私を心配した小春が『ちょっと待って、和也さんと共通の友達に確認してみるね』と連絡を取ってくれたんです」
◆やはり既婚者だった
ですがやはり和也さんは昨年結婚しており、某高級住宅街に一戸建てを購入したばかりで、しかも奥さんは妊娠中だということまで判明。
「まさか彼女じゃなくて妻子がいたなんて。あんなに毎日私に『好きだよ』ってLINEしてきたくせに、あれは全部私を騙すための嘘だと分かると、はらわたが煮えくり返るほど頭にきました」
茉奈さんが『絶対に許さない！』と息巻くと『悔しい気持ちは分かるけど、あんな最低野郎と関わるだけ時間の無駄だし、はやく忘れた方が茉奈のためだよ』と小春さんが優しくたしなめてくれたそう。
「ですが私はとてもそんな気持ちにはなれず、その翌日に『今日も会えるかな？』と仕事帰りに和也を呼び出したんですよ」
今回はそんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆飲み会で話した彼
臼井茉奈さん（仮名・28歳・契約社員）の元に、以前飲み会でグループLINEを作ってそれっきりになっていた和也さん（仮名・32歳・会社員）から連絡がきました。
「よくある『またこのメンバーで飲もうね』とグループLINEを作ったはいいけど、その晩に社交辞令のメッセージを送り合ってそのままになってしまう、あのパターンです。和也さんとはその飲み会でしか話したことがないですが、場を盛り上げるのが上手いムードメーカーで好印象だったので、すぐに思い出すことができましたね」
「毎日和也さんの方から『おはよう』や『おやすみ』の挨拶や、あれこれ話題を投げかけてくれていたのにどうしたんだろう？と気になり、つい和也さんのことばかり考えてしまって」
◆「彼女いたら飲みに誘ったりしないよ」
すると数日後にいきなり和也さんから「体調崩していましたがなんとか復活しました！茉奈ちゃんの顔を見たらもっと元気が出るので明日飲みに行きませんか？」と誘われました。
「知らず知らずのうちに和也さんのLINEを待っている自分がいたので、食い気味にOKしてしまいました。いざ明日会えると思うと緊張するけど楽しみでしたね」
そして翌日、久しぶりに会った和也さんは以前より落ち着いた雰囲気がありかっこよく見えたそう。
「おしゃれなバルに連れて行ってもらい、美味しいお料理とお酒を楽しみながら会話も弾んでとてもいい感じになったので……一応確認しておこうと思い『和也さん彼女いないの？』と聞いたんです。そしたら『いたら飲みに誘ったりしないよ。彼女募集中かな』と私の手を握ってくれたので、やったー！と思いました」
◆ついに彼女になった……と思いきや
そして毎日のように甘いLINEを交わし数回の飲みデートを繰り返すと、茉奈さんは和也さんとホテルで関係を持ちました。
「和也さんが『茉奈ちゃんとこうなれて嬉しいよ』と、すごく優しくしてくれたので彼女になれたんだなと思い幸せな気持ちでしたね」
そんなある日、和也さんとの出会いのきっかけとなった飲み会に茉奈さんと参加した女友達の小春さん（仮名・29歳・会社員）と街中で偶然出会ったそう。
「久しぶりだねと盛り上がり、せっかくだからとそのままカフェに行ったんですよ」
そしてつい自慢をしたい気分になった茉奈さんは「実は私、和也さんと付き合い始めたんだよね」と小春さんに報告しました。
「すると『え、あの和也さんでしょ？おかしいな昨年結婚したって聞いたけど……』と言われてしまい、とても信じられなくて動揺する私を心配した小春が『ちょっと待って、和也さんと共通の友達に確認してみるね』と連絡を取ってくれたんです」
◆やはり既婚者だった
ですがやはり和也さんは昨年結婚しており、某高級住宅街に一戸建てを購入したばかりで、しかも奥さんは妊娠中だということまで判明。
「まさか彼女じゃなくて妻子がいたなんて。あんなに毎日私に『好きだよ』ってLINEしてきたくせに、あれは全部私を騙すための嘘だと分かると、はらわたが煮えくり返るほど頭にきました」
茉奈さんが『絶対に許さない！』と息巻くと『悔しい気持ちは分かるけど、あんな最低野郎と関わるだけ時間の無駄だし、はやく忘れた方が茉奈のためだよ』と小春さんが優しくたしなめてくれたそう。
「ですが私はとてもそんな気持ちにはなれず、その翌日に『今日も会えるかな？』と仕事帰りに和也を呼び出したんですよ」