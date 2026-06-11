シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏（78）。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、たちまち重版が決定するなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

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「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第14回は「カミソリシュート」を武器に大洋在籍18年間で201勝16セーブを挙げた平松政次氏（78）。1965年に岡山東商業のエースとして春の甲子園（選抜高等学校野球大会）に出場し、39イニング連続無失点の新記録を樹立し優勝投手となる。同年のドラフトで中日から4位指名を受けるも、巨人入りを希望していた平松氏は指名を拒否して社会人の日本石油に入社する。

1966年の第2次ドラフトで大洋から2位指名を受け、翌年の都市対抗終了後に入団。3年目から12年連続で2ケタ勝利を挙げ、大洋の不動のエースとして活躍した。あの長嶋茂雄氏が「平松の顔を見るもの嫌だ」と口にしたほどの"長嶋キラー"としても知られる。同世代のエース同士、先発として数多くの試合で江夏氏と投げ合った。（文／松永多佳倫 文中敬称略）

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1次と2次の違いはあるが、平松と江夏は1966年の第2回ドラフトの同期（1966年は9月と11月の2回に分けて実施された。前記のとおり平松の入団は翌年となる）。そしてこの前後数年のドラフトでは、球界に名を残す投手が次々と各球団に入団した。当時のライバルたちの印象について平松に訊ねると、いの一番に江夏の名を挙げた。

「やっぱり、江夏ですよ。しょっちゅう投げ合ってました。堀内（恒夫）、松岡（弘）、星野（仙一）、外木場（義郎）、鈴木啓示、木樽（正明）と同世代の好投手はたくさんいましたが、江夏は次元が違いました。私はいつも言ってきましたが、我々の世代の一番は江夏です」

江夏も平松も認める「一番球速が速かった投手」の名前

江夏の話になると、平松は饒舌になる。1学年違いの平松と江夏のキャリアスタート時に大きな違いがある。かたや甲子園の優勝投手で、かたや甲子園には一度も出たことのない無名投手。

「岡山東商業時代、練習試合だろうが公式戦だろうが、すべて私が投げるわけです。県大会の初戦や2戦目で、ちょっとレベルの落ちる相手にも投げる。当時の向井（正剛）監督は、過去にエースを温存して落としたゲームがあって、そのことをずっと後悔していた。だから『お前、全部投げろ』と言われてました。（3年生の時は）春も夏も全部投げました」

最後の夏の甲子園は初戦で敗れたが、それは「プロ野球選手の平松」にとっては幸いだったのかもしれない。日本石油に入るにあたり、「もう1試合投げていたら、確実に肩は壊れていた」とメディカルチェックで伝えられたという。一方、甲子園に出なかった江夏は、平松ほどの酷使はなかった。しかも当時のプロ野球の「エース」は先発だけでなく、リリーフもこなすフル回転が当たり前。江夏が高卒1年目から大活躍できた背景には、そうした"幸運"もあったのだろう。

ちなみに江夏は同世代の優れた投手の話題になると、決まって"平松のライバル"の名を挙げる。

「誰が速かったかと訊かれたら、ヤスベエが一番やないか。そりゃぁ、速かった」

"ヤスベエ"こと森安敏明。1965年に岡山・関西高校からドラフト1位で東映フライヤーズに入団し、ルーキーイヤーから4年連続2ケタ勝利を挙げたが、5年目の1970年に黒い霧事件に関連して永久追放処分を受けた（1998年に死去）。

その森安と同学年の平松は、高校3年夏の東中国大会決勝で投げ合った。江夏が「速さでは森安が一番」と話していたことを伝えると、平松は大きく頷いた。

「森安の球は、そりゃもう速いのなんのって。高卒でプロ入りして初登板で完封してしまうピッチャーですから、そんなボールを高校生が打てるはずがないでしょう。（東中国大会決勝は）なんとかサヨナラ勝ちで我々が夏の甲子園に進みましたが、ピッチングの内容では私より森安のほうがはるかに上でした」

春の選抜優勝の平松と豪腕・森安との対決ということもあり、決勝の舞台となった岡山県野球場は開場始まって以来の観客で膨れ上がり、プロ各球団のスカウトも駆けつけた。

「（甲子園優勝投手の）私を見に来たスカウトのほうが多かったのかもしれないけど、その試合で"平松より森安のほうが数段いい"となって、森安はあっという間にドラフトの目玉になったんです。

だけど、江夏も森安に負けない"速さ"だったと思う。投球の"速さ"は単純比較できない。スピードガンの表示では森安が勝っていたかもしれないけど、球の伸びを加味した"総合的な速さ"は江夏が上回っていた」

ワンバウンドになりそうなボールが"ブワーっと"浮き上がった

ピッチャーは球のスピードを競うポジションではない。バッターから効率的にアウトを取り、失点を防ぐことが好投手の判断基準だ。

「いろんなゲームを見てきましたが、プロのバッターがまったくボールにかすりもしなかったシーンだけは忘れられません」

平松が興奮して話すのは、1968年6月4日に甲子園で行なわれた阪神と大洋の対戦。阪神の先発・久野剛司、大洋の先発・島田源太郎の投げ合いで始まった試合は、大洋が7回まで4対0とリードするが、7回裏に島田が突如崩れて同点となる。

そして同点で迎えた9回表に、阪神は江夏をマウンドに送った。

「この頃のエースは先発もリリーフもやっていましたからね。そしたら9回表と延長の10回表で三振、三振、三振、三振、三振、三振……6連続です。しかも大洋のバッターはファウルが1球だけで、それ以外はバットに当たりもしなかった。

そして延長10回裏、阪神のキャッチャーのダンプさん（辻恭彦）のサヨナラホームランで決着。江夏は勝ち投手になるわけですが、江夏は喜ぶどころか ダンプさんに『なんで余計なことをするんでっか？』と文句をつけたっていうんです（苦笑）。"まだまだ三振を取り続けられたのに"って」

今の時代、160キロを超えるボールでもプロのバッターは前に飛ばす。バッティング技術が劣っていたといわれる半世紀前とはいえ、"プロがかすりもしないボール"とは……。

「その試合を私はちょうど真横から見ていました。今の野球ではあえてワンバウンドの球を放ったりもしますが、当時は"プロの投手がワンバウンドなんて恥だ"と思われていた。だから滅多にワンバウンドなんてなかったんですが、江夏のボールは投げた瞬間、"うわっ、ワンバウンドだ"と思ってしまうような軌道だったんです。

ところが、そのボールが"ブワーっと"浮き上がってストライクになる。横から見ていると、"そりゃ、バットを振っても当らんだろうな"と納得してしまうほど伸びるんですよ。まるで漫画で描かれる魔球のように聞こえるかもしれませんが、200勝した私が言っているんですよ。"すっごいボール"としか言いようがない。私は1971年のオールスター9連続奪三振もベンチから見ていましたが、この試合はあんなもんじゃなかった。"これぞ江夏"というボールで、脳裏から離れません」

人智の及ばないものに遭遇すると、人はそれを具体的に説明できず、「ブワーっと」とか「すっごい」といった抽象的な表現になってしまう。平松が見た江夏のピッチングはまさに"神の領域"だった。

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〈プロフィール／松永多佳倫（まつなが・たかりん）〉

1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。