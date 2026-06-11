山下美月主演の舞台、聖地・琵琶湖界隈で多彩な企画 「成瀬応援」ステッカー登場へ
俳優・山下美月が主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』の幕開けに向け、滋賀の琵琶湖汽船、琵琶湖ホテルによる応援キャンペーンの実施が決まり、11日に概要が発表された。
【画像】舞台『成瀬は天下を取りにいく』応援キャンペーンの限定ステッカー、成瀬の地元・琵琶湖の名所も
原作の『成瀬は天下を取りにいく』は、2024年本屋大賞を受賞した作品で、滋賀県大津市を舞台にした青春小説。日々全力で我が道を突き進む中学2年生の主人公・成瀬あかりが、友人や周囲の大人たちとの交流を通じて成長していく姿を描く。
同作や続編『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』には、琵琶湖汽船が運航する外輪船ミシガン（ミシガンクルーズ）が登場する。また、琵琶湖ホテルは“湖国の迎賓館”の役割を務め、まさに聖地巡礼の拠点として最適。ともに京阪グループ企業であり「舞台上演を契機に大津を盛り上げたい」の想いが一致し、共同キャンペーンが実現する。
キャンペーンでは、「成瀬応援」ステッカーが登場。舞台チケット（東京・京都・滋賀公演）を持参し、ミシガンクルーズに乗船すると、1枚もらえる。また、舞台観劇チケットと琵琶湖ホテルでの宿泊とミシガンクルーズがセットになったお得なプランや、大津の街めぐりと舞台観劇、ミシガンクルーズが楽しめる聖地巡礼ツアーなど、多彩な企画を用意する。
舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、山下が成瀬役を演じ、東京公演（7月4日〜12日、サンシャイン劇場）、京都公演（7月16日〜26日、南座）、滋賀公演（7月28日〜29日、大津市民会館）が予定される。
【画像】舞台『成瀬は天下を取りにいく』応援キャンペーンの限定ステッカー、成瀬の地元・琵琶湖の名所も
原作の『成瀬は天下を取りにいく』は、2024年本屋大賞を受賞した作品で、滋賀県大津市を舞台にした青春小説。日々全力で我が道を突き進む中学2年生の主人公・成瀬あかりが、友人や周囲の大人たちとの交流を通じて成長していく姿を描く。
キャンペーンでは、「成瀬応援」ステッカーが登場。舞台チケット（東京・京都・滋賀公演）を持参し、ミシガンクルーズに乗船すると、1枚もらえる。また、舞台観劇チケットと琵琶湖ホテルでの宿泊とミシガンクルーズがセットになったお得なプランや、大津の街めぐりと舞台観劇、ミシガンクルーズが楽しめる聖地巡礼ツアーなど、多彩な企画を用意する。
舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、山下が成瀬役を演じ、東京公演（7月4日〜12日、サンシャイン劇場）、京都公演（7月16日〜26日、南座）、滋賀公演（7月28日〜29日、大津市民会館）が予定される。