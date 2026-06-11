ミセス、2日目は『桃太郎』テーマの衣装で登場！ 個性際立つスタイルで魅了＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットに、『桃太郎』の世界観をテーマにしたMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が登場した。
【写真】笑顔が素敵！ 『桃太郎』風な衣装で登場したMrs. GREEN APPLEのソロカット
■和物アイテムをポイントに
1日目は『オズの魔法使い』の世界観をテーマにした衣装で登場したミセス。大森元貴（Vo／Gt）はドロシー、若井滉斗（Gt）はブリキとかかしのミックス、藤澤涼架（Key）はライオンをイメージした衣装をまとい、ファンを驚かせた。
大森いわく、この2日間で表現したいのは「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」とのこと。そんな大きなテーマに基づいて、2日目の衣装に選ばれたのは『桃太郎』だった。
大森は、ピンクを基調にした鮮やかな衣装をまといフォトコールに現れると、可憐に扇子を広げポーズ。胸元の赤い花や右手の中指でキラリと輝く指輪など、小物使いでもコーディネートを楽しませる。
若井は、赤と黒のヘアスタイルが映えるデニム素材の衣装を着用し、妖艶な表情で魅せる。ゴールドの装飾などがあしらわれた衣装は細部までこだわりを感じるデザインで、足元には華やかなレースがちらりとのぞく。
そして藤澤は、赤鬼をイメージした赤と黒のコントラストが美しい衣装を着こなす。2本の角を添えたかぶり笠からは赤髪がちらり。手袋のアクセサリーが、ボリューム感のあるコーディネートにスパイスを加える。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。
【写真】笑顔が素敵！ 『桃太郎』風な衣装で登場したMrs. GREEN APPLEのソロカット
■和物アイテムをポイントに
大森いわく、この2日間で表現したいのは「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」とのこと。そんな大きなテーマに基づいて、2日目の衣装に選ばれたのは『桃太郎』だった。
大森は、ピンクを基調にした鮮やかな衣装をまといフォトコールに現れると、可憐に扇子を広げポーズ。胸元の赤い花や右手の中指でキラリと輝く指輪など、小物使いでもコーディネートを楽しませる。
若井は、赤と黒のヘアスタイルが映えるデニム素材の衣装を着用し、妖艶な表情で魅せる。ゴールドの装飾などがあしらわれた衣装は細部までこだわりを感じるデザインで、足元には華やかなレースがちらりとのぞく。
そして藤澤は、赤鬼をイメージした赤と黒のコントラストが美しい衣装を着こなす。2本の角を添えたかぶり笠からは赤髪がちらり。手袋のアクセサリーが、ボリューム感のあるコーディネートにスパイスを加える。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。