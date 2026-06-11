不漁で中止となっていたスルメイカの初競りが、６月１１日朝に北海道函館市で開かれました。



水揚げ量は、不漁だった２０２５年のおよそ３分の１以下で、１キロ１万２０００円の高値がつきました。



１０日午後１１時ごろ、函館漁港に続々と戻ってきたのはイカ釣り漁船です。



いけすの中を覗くと、活きのいいスルメイカがいました。



１日に解禁されたイカ漁ですが、２０２６年は漁獲量が極端に少なく、２０２５年に続き当初予定されていた初競りが中止に。





待ちに待った初水揚げですが…（漁師）「初日よりはいいかもしれないけど、全体的に少ないね」水揚げされたスルメイカはおよそ１００キロ。不漁だった２０２５年の３分の１以下の量にとどまり、小さいイカも目立ちました。それでも初競りには旬のイカを求めて多くの仲買人の姿が見られました。（競り人）「約１０日間遅れてまいりましたが初入荷となりました」生きたまま水揚げされた「いけすイカ」につけられた値は１キロ１万２０００円。２０２５年の８３００円を大きく上回る高値がつきました。競り落とされたスルメイカが運ばれたのは、函館朝市のイカ釣り堀です。釣ったばかりのイカをその場でさばいてそのまま味わえます。（客）「コリコリして甘くておいしいです」この釣り堀ではスルメイカの水揚げがなかったため、これまでヤリイカを使っていました。（元祖活いか釣堀 桜庭のり子さん）「やっぱりうれしいですね。待ちに待ったイカですから」鮮魚店には初物を目当てに早速お客さんが集まっていました。２０２５年は１杯３００円程度で売っていたといいますが、２０２６年の値段はー（紺地鮮魚店 紺地慶一さん）「１尾５００円で出しています。ただ、正直仕入れ値は１尾大体７、８００円プラス消費税です」市場関係者は今後の水揚げに期待をかけていました。（函館魚市場 美ノ谷貴宏取締役）「とりあえず初日が出て一安心かなという感じがあります。手ごろに食べてもらえるというのがスルメイカのいいところだったので、安定して供給できればという思いがあります」２０２５年は漁期の中盤から豊漁になったスルメイカ漁。漁は２０２７年１月まで続きますが、今後どれだけ水揚げが伸びてくるのかが注目されます。