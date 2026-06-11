元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。元プロボクサーから俳優に転身し、朝ドラ「おしん」や名作「北の国から」などに出演。ユーモアあふれる語り口も人気で、昭和期を代表するタレントとなった。ガッツさんはスポニチ本紙の連載「我が道」で、本紙に対し「スポーツ界出身のタレントは俺がはしり」と語っていた。

三度笠に合羽姿でリングイン。ユニークな出で立ちとは裏腹に、強力な左ジャブを軸とする正統派のスタイルで世界の頂点に上り詰めたガッツさん。ガッツさんが試合後に両手を突き上げて喜ぶ姿は「ガッツポーズ」の語源となるほどで、後世に多大な影響をもたらした。

78年に現役を引退後は、俳優・タレントへ転身。NHK連続テレビ小説「おしん」、ドラマ「北の国から」などの名作で存在感を発揮した。

さらにハリウッド映画にも出演。スティーブン・スピルバーグ監督の映画「太陽の帝国」（87年）や「ブラック・レイン」にも出演した。

独特のキャラクターとユーモアで幅広い世代から親しまれ、バラエティー番組でも活躍。「OK牧場」のギャグは広く浸透した。

ガッツさんは本紙に「映画、テレビドラマ、バラエティーといろいろやってきたけど、スポーツ界出身のタレントは俺がはしりじゃないかな？」と語っていた。「そりゃ当時、ボクシング界などからちゃちゃを入れられた。でも割り切ってやらなきゃいけないし、努力して勉強もしたよ。見る方としては“世界チャンピオンがそこまでやるのか”という話になってくるけど、そう評価する人が飯食わせてくれるかっての」と本音を語っていた。

また「世界チャンピオンになったから、みんながあのガッツ石松だって称えてくれたわけ。勝たないとだめなんだよ。人間社会は勝つか負けるかだ。ボクシングだけでなく、人生がそういうもんだ」と哲学も打ち明けていた。