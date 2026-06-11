矢田亜希子「久しぶりにスカーフしてみた」（写真はインスタグラム@akiko_yada より）

写真拡大

　俳優の矢田亜希子（47）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにスカーフしてみた」と明かし、スタイリング写真を披露した。

【全身ショット】スカーフを巻いて華やかさをプラス！矢田亜希子のブラックコーデ

　矢田は、Tシャツにパンツ、バッグをシックな黒のワントーンでまとめたブラックコーデで、鮮やかなブルーを基調としたスカーフを肩にさらりと羽織ることで、全体の印象をパッと華やかに引き締めていた。

　コメント欄には「スカーフをオシャレに使いこなせている」「スカーフかっこいいっす！」「いつも素敵」「美しすぎ」「きれい」などの声が寄せられている。