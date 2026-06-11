元HKT48でタレントの山下エミリー（27）が11日、サッカー元日本代表でサッカーJ1長崎のFW岩崎悠人（28）と結婚したことを、自身のXで発表した。

連名のメッセージで、「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。緑が広がる草原で、花束を持った後ろ姿の男性と山下が腕を組んだツーショットを披露した。

「お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました」。相手へのリスペクトを記し、「これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら歩んでまいりたいと思っております」と決意をつづった。

山下は13年にHKT48に加入した3期生。同期は9人おり、既に7人が卒業している。17年に卒業した筒井莉子さんは20年、元ソフトバンク投手の中村晨さんと結婚し、21年に第1子女児を出産してママになった。また昨年は、同じく3期生でOGの外薗葉月が、巨人リチャード内野手との結婚を発表し、話題になった。結婚を経験した3人とも、相手がアスリートという偶然だった。

11年にAKB48グループの4番目に旗揚げされ、今年で15周年を迎えるHKT48。妹キャラが多かった姉妹グループにも近年、結婚ラッシュが訪れている。25年には、朝長美桜がプログラマーで実業家の山内奏人氏と結婚を発表。声優に転身した山田麻莉奈も、同業者の梶原岳人とゴールインした。山本茉央も一般男性との結婚を公表している。この2年で6人が幸せの報告。公表されている限りで、結婚した卒業生は11人となった。