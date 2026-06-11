九州産交バスは「熊本空港リムジンバスなどの運賃を8月1日から値上げする」と発表しました 。

【写真を見る】熊本空港リムジンバス主要区間1200円→1400円に値上げへ 燃料費等の高騰を受け

熊本市内中心部ー阿蘇くまもと空港 200円引き上げに

今回の運賃改定は、熊本空港を発着する区間が対象です。

「熊本駅前」や「熊本桜町バスターミナル」「通町筋」といった熊本市内中心部と「阿蘇くまもと空港」を結ぶ主要区間の運賃が、現在の1200円から1400円へと、200円引き上げられます。

熊本空港リムジンは去年10月に、1000円から1200円へと改定されていて、この1年のうちに400円値上げされることになります。

値上げの要因は…

九州産交バスは、その要因を、燃料費や人件費といった輸送コストの上昇が続いていることを挙げています。

また、インバウンド需要の拡大で、空港リムジンバスの利用者は過去最も多い水準で推移していてますが、今度も安定したサービスを維持するためには運賃の値上げが避けられないと判断したということです。

定期券はどうなる？

また、運賃改定に伴い、主要区間の1か月の通勤定期券は現在の4万3200円から5万400円に引き上げられます 。

なお、運賃改定前の7月31日までに購入した定期券や乗車券は、8月1日以降も有効期間までそのまま利用できるということです。