女優の山村紅葉（65）が11日、都内で小説家デビュー作「祇園の秘密 血のすり替え」（双葉社）の出版記念取材会を行った。

京都の花街と歌舞伎界を舞台に、由緒ある家に生まれた人間が背負う宿命と選択、そこに交錯する人間の欲望と葛藤を描く本格サスペンス。書籍を手にした山村は「店頭に並ぶと思うと、うれしい気持ちでいっぱい」と万感の表情を浮かべた。

母で「ミステリーの女王」と称された作家の故山村美紗さんが亡くなったのと同じ年齢での出版。「一番うれしかったのは、編集者の方から書くスピードが速いと言われたこと」だという。「母からは“あなたは拾ってきた子”とずっと言われてきた。三条大橋の下から拾ってきたとか、鴨川で流れてて、と言う話をずっと言われてきた。実際に母は社交的で明るいタイプだったけど、私は地味で才能がなかったから、本当に拾われてきた子だと思っていた」と回顧。それでも、今作の執筆を通して「書くスピードが速いのと、文章が読みやすい、“お母さんと一緒ですね”と言ってもらえたのがすごくうれしかった」としみじみ。「もしかしたら母の本当の子だったのかもしれないと、うれしくなりました」と笑顔で話した。

65歳での小説家デビュー。「書けると思わなかった小説が65で書けた。きっと無理なことはないと思う」と胸を張る。挑戦をためらっている人へのメッセージを求められると「無駄だったと思う経験も、この本で生きた。ホストクラブに行って、アフターのお寿司を食い逃げされた話とかは本当なんですけど」と明かし苦笑い。「年齢を重ねることによって、人生で不必要だったと思うこと、無駄な時間やお金を使ったと思うこともたくさんあると思う。それでも、年齢を重ねたからこそ出る厚みや重みがあると思う。お若い方はこれからぜひ何かに挑戦していただければ、私も励みになる」とエールを送った。