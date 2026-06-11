衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表者が10日、「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策をとりまとめたことについて、宮内庁長官は、天皇陛下に報告したことを定例の記者会見で明らかにしました。

宮内庁の黒田武一郎長官は、11日午後2時に行われた定例会見で、10日に「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策がとりまとめられたことについて、「議論を積み重ねられた結果、このたび総意をとりまとめるに至ったご尽力に敬意を表したいと思います」と語りました。さらに、「立法府の総意」としてとりまとめられた内容について、天皇陛下と秋篠宮さまに報告したことを明かしました。

陛下の受けとめについては、「制度に関わる事柄についてはコメントを控えられるお立場である」としつつ、天皇陛下は、「国民の総意に基づくお立場から国民の皆さまの理解や納得を得られるものとなるよう願われているのではないかと拝察する」と話しました。

また黒田長官は、宮内庁は制度に関わることはコメントすべき立場にないとした上で、政府が法案の作成を進める動向を注視すると共に、法案の作成過程において協力できることがあれば適切に対応して参りたいと述べました。

とりまとめられた「立法府の総意」には、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることの2つが盛り込まれています。