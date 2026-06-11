ハウステンボスに「今際の国のアリス」常設アトラクション 首輪爆弾着用で理不尽な“げぇむ”に挑む
【女子旅プレス＝2026/06/11】長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観を基にした体験型アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」が2026年8月27日（木）に開業する。
【写真】ハウステンボスに「今際の国のアリス」常設アトラクション登場
同アトラクションは、イマーシブ・フォート東京で開催されていたアトラクションをベースにした体験型の屋内常設アトラクション。ドラマシリーズ内にも登場した「首輪爆弾」をゲスト全員が着用したまま、理不尽極まる“げぇむ”に挑戦する内容で、対象年齢は15歳以上となり中学生の利用は不可。体験時間は約30分。事前説明や首輪配布含め45分を要する。
参加する“げぇむ”は、人をもてあそぶ裏切りの“ハートのげぇむ”。刻一刻と迫るタイムリミットで、理不尽なルールと逃げ場のない緊張感に、極限のドキドキハラハラの没入体験を楽しむことができる。体験には当日整理券（無料）もしくは、枚数に限りのあるエクスプレスパス（有料）が必要となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
オープン日：2026年8月27日（木）
場所：アトラクションタウン
形態：屋内常設アトラクション
対象：15歳以上（中学生利用不可）
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◆極限のスリルを味わう「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」
同アトラクションは、イマーシブ・フォート東京で開催されていたアトラクションをベースにした体験型の屋内常設アトラクション。ドラマシリーズ内にも登場した「首輪爆弾」をゲスト全員が着用したまま、理不尽極まる“げぇむ”に挑戦する内容で、対象年齢は15歳以上となり中学生の利用は不可。体験時間は約30分。事前説明や首輪配布含め45分を要する。
◆作中さながらの裏切りの“げぇむ”に挑戦
参加する“げぇむ”は、人をもてあそぶ裏切りの“ハートのげぇむ”。刻一刻と迫るタイムリミットで、理不尽なルールと逃げ場のない緊張感に、極限のドキドキハラハラの没入体験を楽しむことができる。体験には当日整理券（無料）もしくは、枚数に限りのあるエクスプレスパス（有料）が必要となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」概要
オープン日：2026年8月27日（木）
場所：アトラクションタウン
形態：屋内常設アトラクション
対象：15歳以上（中学生利用不可）
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