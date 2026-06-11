パイオニアは、5月14日に発表したカロッツェリア新製品を一堂に展示し、デモカーなどでサウンドを体験できる「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」を、6月12日～13日に東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催する。入場無料、事前予約不要だが、デモカー試聴体験の一部車両は事前の試聴予約を受け付けている。

開催時間は12日が17時30分～20時、13日が11時～18時。会場はベルサール秋葉原の1F HALL。

体験会では、サイバーナビ史上最高の音質を追求した「サイバーナビLIMITED EDITION」や、業界初となる空間オーディオ再生に対応したディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」、光るボックススピーカー「TS-X40」などを展示。

会場にはサイバーナビ LIMITED EDITIONと、ディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」を車内で体験できるデモカーも用意。一部デモカーは体験の事前予約を受け付けているほか、予約不要のデモカー展示も用意している。

また、カロッツェリアは今年でブランド誕生40周年を迎えており、歴代商品も展示して、これまでの歩みも紹介する。

13日14時からは、サイバーナビ、ディスプレイオーディオ、ドライブレコーダー、デジタルミラーの開発裏話を明かす開発担当者トークセッションも開催。会場では同社スタッフに商品の選び方やシステムアップについて相談することもできる。

なお、トークセッションは後日パイオニア公式YouTubeでも配信予定。

そのほか、来場者にはアンケートやSNS投稿に協力するとオリジナルグッズがプレゼントされる。